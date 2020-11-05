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Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесли в Госдуме

14:53 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас экс-лидера нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий.

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В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента

В Госдуму внесли проект о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сейчас экс-лидера нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.
"Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий", — пояснил Клишас.

Проект меняет процедуру лишения неприкосновенности. Сейчас экс-президент может утратить ее, если против него заведут уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий главы государства. Процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета. Для этого он обязан направить соответствующий документ в Госдуму.

По новому проекту, лишить бывшего президента неприкосновенности может Совфед и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене "или совершении иного тяжкого преступления". После этого обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.
Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети депутатов.
Решение Совета Федерации об отрешении президента от должности или о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения. В противном случае оно будет отклонено.

Источник: РИА Новости

неприкосновенность президент Андрей Клишас
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