Доставка пиццы Алматы

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Может ли доставка быть дорогой

Плата за доставку взимается для компенсации почасовой оплаты труда и расходов, связанных с доставкой.Они могут показаться дорогими, но они нужны для того, чтобы сотрудники, получающие чаевые, получали приемлемый доход, а бизнес не терял деньги, принимая поставки.

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