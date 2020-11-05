Качественные кольцевые светодиодные светильники во Владимире

Освещение в том или ином помещении играет основную роль. Окружающая обстановка складывает у современного человека общее впечатление о месте, в котором он пребывает. Если ему н нравится то, что его окружает, то он будет негативно отзываться о своем местонахождении. Именно поэтому каждый офис, бизнес-центр, ресторан или кафе, гостиница или автосалон, а также любые жилые комплексы должны обеспечить себя хорошей системой освещения. Но где найти качественное и необходимое для этих целей оборудование?

Ответ на этот вопрос готова дать компания «LDCI» предлагает всем желающим купить линейный светодиодный светильник любого размера и для любых помещений. Такой светильник явно дешевле по цене и проще в изготовлении, а корпус данного светильника, изготовленный из пластика, имеет совсем небольшой вес. Но пластиковое исполнение имеет свои недостатки - сложная покраска в нужный цвет и плохой теплоотвод который не дает возможности производителям использовать мощные токовые платы с хорошими светодиодами. Поэтому данная компания придерживается производства алюминиевых светильников, так как им характерен легкий вес и достаточно простая обработка (при наличии нужного оборудования).Особая технология изготовления корпусов, позволила вывести на рынок кольца без рамок, которые обычно, держат экран-рассеиватель. У производителя при ширине корпуса 50мм световая линия тоже равна 50мм. Отсутствие фланцев на корпусе сильно отличает предоставляемые светильники внешне от других изделий.

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