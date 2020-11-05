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Удобное сокращение ссылок

14:50 05.11.2020
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В современном мире понятие обретает все большее и большее значение.

В современном мире понятие «сайт» обретает все большее и большее значение. Огромное количество сфер человеческой деятельности уже перенесено и активно функционирует в сети Интернет. Но зачастую адреса тех или иных страниц очень длинные, их неудобно копировать, сложно разобрать, да и выглядят они некрасиво. Именно в таком случае будут очень полезны услуги, которые всем желающим предлагает Интернет-ресурс «Goo-gl».

Данный сервис сокращения ссылок дает вам возможность легко и просто сократить необходимую вам ссылку, получив красивый и удобный адрес выбранной страницы. Сервис предоставляет удобный способ слежения за данной ссылкой, так как у вас есть возможность наблюдать статистику переходов, управлять всеми функциями из удобной панели администратора, защитить вашу ссылку паролем, а также у вас есть возможность добавлять и создавать всевозможные ссылки в неограниченном количестве. Важно заметить, что простая регистрация на сайте и дальнейшая работа с сервисом не будет вызывать у вас каких-либо трудностей и отнимать большого количества времени. Все очень просто и доступно, понять сможет каждый. Для создания короткой ссылки необходимо ввести в поле длинную ссылку, нажать на кнопку "Cократить", скопировать выданную ссылку. В момент перехода по ней пользователь будет переадресован на исходный сайт. Вы можете сокращать все ссылки на сайте разом или выборочно. Все они хранятся в базе и надежно защищены, а по переходам собирается статистика.

На официальном сайте вам доступно большое количество полезной и интересной информации как о самом сервисе, так и об услугах, которые он предоставляет. Подробное описание каждой возможности сервиса, все основные функции, фишки и прочие вещи – все это вы легко может узнать на сайте. Ну а в том случае, если информации на сайте недостаточно и у вас существуют какие-либо волнующие вас вопросы, то вы всегда можете обратиться за ответами лично к специализированному сотруднику из службы поддержки, основная задача которого указать вам на все важные моменты и посвятить в самую полезную и интересную информацию.попробуйте сами и убедитесь на личном опыте, что сокращение ссылок и прочие услуги, которые предоставляет данный сервис «Goo-gl», это очень удобно, надежно и красиво. Короткие ссылки для многих Интернет-ресурсов создаются просто вместе с «Goo-gl».

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