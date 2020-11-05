Угнать черный Lexus LX 570 попытались неизвестные в Микрорайоне Бердска

Автомобиль угнать не удалось

Попытались угнать черный Lexus LX 570 около 4 утра 5 ноября неизвестные в Бердске. Инцидент произошел у дома №27 по улице Березовой в Микрорайоне Бердска. Как сообщили сайту "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в 2020 году в Бердске украли 8 дорогих иномарок.