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Угнать черный Lexus LX 570 попытались неизвестные в Микрорайоне Бердска

15:09 05.11.2020 Фото: pixabay
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Инцидент произошел у дома №27 по улице Березовой утром, 5 ноября.

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Автомобиль угнать не удалось

Попытались угнать черный Lexus LX 570 около 4 утра 5 ноября неизвестные в Бердске. Инцидент произошел у дома №27 по улице Березовой в Микрорайоне Бердска. Как сообщили сайту "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в 2020 году в Бердске украли 8 дорогих иномарок.

полиция угон. лексус
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От редакции

Как защитить автомобиль от угона?

Аноним, 05 ноября 2020 15:23
НВР:
Не бросать на улице на ночь, кошельки не бросают же..., здесь тоже самое, купил дорогой автомобиль, купи гараж, либо ставь на охраняемую стоянку, а не у дома, совсем уже обленились и перестали ходить...

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