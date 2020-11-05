Попытались угнать черный Lexus LX 570 около 4 утра 5 ноября неизвестные в Бердске. Инцидент произошел у дома №27 по улице Березовой в Микрорайоне Бердска. Как сообщили сайту "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в 2020 году в Бердске украли 8 дорогих иномарок.
Угнать черный Lexus LX 570 попытались неизвестные в Микрорайоне Бердска
Инцидент произошел у дома №27 по улице Березовой утром, 5 ноября.
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Не бросать на улице на ночь, кошельки не бросают же..., здесь тоже самое, купил дорогой автомобиль, купи гараж, либо ставь на охраняемую стоянку, а не у дома, совсем уже обленились и перестали ходить...