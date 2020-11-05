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Что будет с курсом рубля после выборов в США?

15:15 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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Действующий президент, республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент, демократ Джо Байден ведут ожесточенную борьбу за пост лидера.

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Курс рубля растет к доллару и евро на форексе после выборов президента США

Курс доллара к рублю на форексе в день выборов президента США, совпавший с выходным в России (Днём народного единства), колебался в широком диапазоне (около 2 рублей), однако к вечеру российская валюта ощутимо растёт, и к доллару, и к евро, при этом валюта США оказалась ниже 78 рублей — около дневных минимумов.

Так, курс доллара на 21.15 мск падает на 1,6% до 77,77 рубля, курс евро — также на 1,6%, до 91,09 рубля, следует из данных торгов форекса.

Накануне к закрытию торгов на Московской бирже доллар упал на 1,21 рубля, до 79,35 рубля, евро — на 89 копеек, до 92,89 рубля. В среду торги валютой на основной российской биржевой площадке не проводятся.

Поддержка российской валюте на форексе приходит от общего оптимизма на мировых рынках, на которых к вечеру активизировался спрос на риск. Инвесторы ожидают итогов выборов президента США и надеются, что они принесут определенность и стабильность рынкам.

Так, основные фондовые индексы Европы закрылись в среду заметным ростом на 1,7-2,4%, американские раллируют вечером на 2,6-4,2%. Стоимость нефти прибавляет при этом 3,6% за баррель сорта Brent, превышая 41 доллар.

Действующий президент, республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент, демократ Джо Байден ведут ожесточенную борьбу за пост лидеры США. На данный момент голосование полностью завершено, идет подсчет голосов. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 238 выборщиков, Трампу — 213 (для победы нужно 270).

Источник: 1prime.ru

валюта доллар курс рубля сша
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От редакции

Будет кризис?

Аноним, 05 ноября 2020 15:26
НВР:
Почему будет? Куда делся наш вечный кризис с 1994 года?

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