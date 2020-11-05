Оперштаб озвучил: сколько скончалось пациентов от ковида за сутки на 5 ноября в России

За последние сутки в России выявлено 19 404 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 020 (25,9%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Дагестан 0,5%
3. Московская область, Ханты-Мансийский АО 0,7%
Нарастающим итогом выявлено 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 12 238 человек:
Москва – 3670
Санкт-Петербург – 523
Московская область – 420
Воронежская область – 403
Челябинская область – 334
Красноярский край – 289
Свердловская область – 283
Оренбургская область – 231
Архангельская область – 229
Нижегородская область – 223
Самарская область – 209
Республика Бурятия – 176
Ставропольский край – 168
Иркутская область – 166
Томская область – 161
Хабаровский край – 158
Алтайский край – 144
Ростовская область – 137
Кемеровская область – 129
Республика Саха (Якутия) – 124
Еврейская автономная область – 124
Ямало-Ненецкий автономный округ – 121
Удмуртская Республика – 119
Тверская область – 118
Ленинградская область – 114
Республика Алтай – 104
Пермский край – 102
Приморский край – 101
Ивановская область – 95
Забайкальский край – 94
Курганская область – 92
Тюменская область – 92
Тульская область – 87
Карачаево-Черкесская Республика – 87
Республика Дагестан – 82
Кировская область – 81
Ханты-Мансийский автономный округ – 81
Калининградская область – 76
Мурманская область – 73
Астраханская область – 68
Курская область – 57
Республика Адыгея – 56
Тамбовская область – 52
Белгородская область – 51
Севастополь – 51
Вологодская область – 49
Калужская область – 47
Кабардино-Балкарская Республика – 47
Пензенская область – 47
Республика Тыва – 46
Камчатский край – 40
Республика Коми – 39
Республика Чувашия – 39
Костромская область – 36
Ульяновская область – 35
Магаданская область – 33
Республика Крым – 32
Республика Татарстан – 32
Краснодарский край – 30
Саратовская область – 29
Омская область – 26
Республика Северная Осетия - Алания – 24
Липецкая область – 23
Республика Башкортостан – 22
Сахалинская область – 22
Республика Калмыкия – 21
Орловская область – 20
Новгородская область – 13
Республика Карелия – 12
Смоленская область – 9
Республика Хакасия – 8
Республика Марий Эл – 7
Чеченская Республика – 2
Чукотский автономный округ – 2
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 279169 человек.
За сутки подтверждено 292 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 67
Санкт-Петербург – 26
Нижегородская область – 11
Московская область – 10
Ростовская область – 10
Республика Бурятия – 10
Самарская область – 8
Иркутская область – 8
Забайкальский край – 8
Свердловская область – 7
Красноярский край – 7
Омская область – 7
Краснодарский край – 6
Воронежская область – 5
Ханты-Мансийский автономный округ – 5
Кемеровская область – 5
Республика Саха (Якутия) – 5
Кабардино-Балкарская Республика – 4
Пермский край – 4
Республика Хакасия – 4
Республика Калмыкия – 3
Республика Крым – 3
Астраханская область – 3
Ставропольский край – 3
Республика Чувашия – 3
Пензенская область – 3
Курганская область – 3
Томская область – 3
Амурская область – 3
Еврейская автономная область – 3
Курская область – 2
Тульская область – 2
Ярославская область – 2
Калининградская область – 2
Орловская область – 1
Тамбовская область – 1
Республика Карелия – 1
Республика Коми – 1
Архангельская область – 1
Ленинградская область – 1
Республика Дагестан – 1
Республика Башкортостан – 1
Кировская область – 1
Оренбургская область – 1
Алтайский край – 1
Магаданская область – 1
Хабаровский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 29 509 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 63 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 570 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 405 тыс. 318 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф