Оперштаб озвучил: сколько скончалось пациентов от ковида за сутки на 5 ноября в России

За весь период от коронавируса умерло 29 509 человек.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 12 238 человек

За последние сутки в России выявлено 19 404 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 020 (25,9%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Дагестан 0,5%



2. Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,6%3. Московская область, Ханты-Мансийский АО 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 12 238 человек:

Москва – 3670

Санкт-Петербург – 523

Московская область – 420

Воронежская область – 403



Волгоградская область – 368Челябинская область – 334Красноярский край – 289Свердловская область – 283Оренбургская область – 231Архангельская область – 229Нижегородская область – 223Самарская область – 209Брянская область – 192Республика Бурятия – 176Ставропольский край – 168Иркутская область – 166Томская область – 161Хабаровский край – 158Алтайский край – 144Ростовская область – 137Новосибирская область – 133Кемеровская область – 129Республика Саха (Якутия) – 124Еврейская автономная область – 124Ямало-Ненецкий автономный округ – 121Удмуртская Республика – 119Тверская область – 118Ленинградская область – 114Владимирская область – 112Республика Алтай – 104Пермский край – 102Приморский край – 101Ивановская область – 95Забайкальский край – 94Курганская область – 92Тюменская область – 92Рязанская область – 87Тульская область – 87Карачаево-Черкесская Республика – 87Республика Дагестан – 82Кировская область – 81Ханты-Мансийский автономный округ – 81Калининградская область – 76Мурманская область – 73Ярославская область – 72Астраханская область – 68Курская область – 57Республика Адыгея – 56Тамбовская область – 52Белгородская область – 51Севастополь – 51Вологодская область – 49Республика Мордовия – 48Калужская область – 47Кабардино-Балкарская Республика – 47Пензенская область – 47Республика Тыва – 46Камчатский край – 40Республика Коми – 39Республика Чувашия – 39Амурская область – 38Костромская область – 36Ульяновская область – 35Магаданская область – 33Республика Крым – 32Республика Татарстан – 32Краснодарский край – 30Саратовская область – 29Республика Ингушетия – 28Омская область – 26Республика Северная Осетия - Алания – 24Липецкая область – 23Республика Башкортостан – 22Сахалинская область – 22Республика Калмыкия – 21Орловская область – 20Ненецкий автономный округ – 13Новгородская область – 13Республика Карелия – 12Смоленская область – 9Республика Хакасия – 8Республика Марий Эл – 7Чеченская Республика – 2Чукотский автономный округ – 2

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 279169 человек.

За сутки подтверждено 292 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 67

Санкт-Петербург – 26

Нижегородская область – 11

Московская область – 10

Ростовская область – 10

Республика Бурятия – 10



Мурманская область – 8Самарская область – 8Иркутская область – 8Забайкальский край – 8Свердловская область – 7Красноярский край – 7Омская область – 7Краснодарский край – 6Новосибирская область – 6Воронежская область – 5Ханты-Мансийский автономный округ – 5Кемеровская область – 5Республика Саха (Якутия) – 5Кабардино-Балкарская Республика – 4Пермский край – 4Республика Хакасия – 4Приморский край – 4Республика Калмыкия – 3Республика Крым – 3Астраханская область – 3Ставропольский край – 3Республика Чувашия – 3Пензенская область – 3Курганская область – 3Тюменская область – 3Томская область – 3Амурская область – 3Еврейская автономная область – 3Курская область – 2Тульская область – 2Ярославская область – 2Калининградская область – 2Саратовская область – 2Орловская область – 1Тамбовская область – 1Республика Карелия – 1Республика Коми – 1Архангельская область – 1Ленинградская область – 1Республика Дагестан – 1Республика Ингушетия – 1Республика Башкортостан – 1Кировская область – 1Оренбургская область – 1Алтайский край – 1Магаданская область – 1Хабаровский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 29 509 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 63 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 570 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 405 тыс. 318 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф