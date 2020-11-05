"Мама умерла сегодня": Скончалась в реанимации со 100% поражения легких 41-летняя Лилия Баннова из Бердска. Ее не госпитализировали неделю

Лилии не стало 5 ноября

Умерла в реанимации со 100% поражения легких 41-летняя Лилия Баннова из Бердска утром, 5 ноября. Только вчера "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал историю заболевшей мамы Алины Банновой в публикации под названием "Заболел последний врач, никто ходить не будет": Попала в реанимацию со 100% поражения легких лечившаяся неделю дома пациентка в Бердске. Об охоте за лекарствами - история из первых уст".

-Сегодня в 11.30 мамы не стало. Ее не смогли спасти. Легкие были полностью поражены, дышать не могла, в итоге стало резко плохо. 30 минут реанимировали. Сердце не выдержало и все. Потому что довели, потому что вовремя не оказали помощь. Легкие не смогли справиться с таким поражением. В реанимации мама провела только полтора суток. Ей делали тест, если коронавирус, то мы ее больше и не увидим. Потому что ковидных как-то сразу запечатывают. Сказали, что тело отдадут либо завтра после 15.00, либо в субботу после 15.00, либо в понедельник, - со слезами в голосе рассказала 5 ноября «Курьер. Среда. Бердск» Алина Баннова.

Лилии Банновой был 41 год. Ее больше не увидят живой ни супруг, ни 20-летняя дочь Алина, ни 10-летний сын с ДЦП. Человек буквально сгорел чуть больше, чем за неделю.

В группе «Курьер. Среда. Бердск» Елена Постникова написала:

-Может, Дробинская возьмет на содержание хотя бы сына этой женщины! Не своевременное оказание помощи! Что еще ждать! Кто-то что-то будет делать в этом городе или как, человеку 41 год, ответственность кто за смерть понесет? Люди мрут в Бердске, тупо задыхаются, так как нет лечения! Как удобно всем писать «умер от короновируса» и все, все шито крыто! Уроды просто! Верю в то, что накроет и этих в верхах, пусть не сегодня, но прилетит и им!

Натали:

- Хотелось бы увидеть комментарий Минздрава НСО по данной истории. Как Минздрав НСО помогает нашей БЦГБ в решении вопроса отсутствия врачей и коек в пульмонологии?

Мария Пастухова:

-Ответ если и будет, то «ситуация под контролем, больницы всем обеспечены».

Ирина Сергеева:

-Хотелось бы услышать комментарий министра Здравоохранения РФ.

Андрей:

- Какой кошмар, вот, наша медицина во всей красе! Умирать будешь, и не поможет никто!

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Лилия Баннова почувствовала себя неважно вечером 25 октября. Поднялась температура. На следующей день к жару добавился кашель. Еще через день температура стала подходить к критической отметке — почти 40 градусов. Вызвали врача на дом, но он не приехал. А ей становилось в се хуже.

-Мы сами поехали в пульмонологию на ул. Попова. Там маме выписали лекарства и отправили на КТ. Два дня ждали результат. Когда их забирали, там было столько народа — просто смертоубийство. Нужно было лечиться, а нигде нет лекарства. Стали искать на сайтах. Ситуация такая: лекарство привозят в небольших количествах, выставляют и через 5-7 минут их уже нет. Такой ажиотаж. Мы оставляли свои данные, чтобы нам звонили, когда лекарства будут. Но до нас еще человек 10-15 стоит за этим же лекарством. В итоге, все на удачу. Мы видим, что лекарства поступили, одеваемся и бежим в аптеку их выкупать. Так нашли несколько ампул. КТ показала у мамы двухстороннюю пневмонию с 25% поражения легких. Мы начали вызывать врача. Я еще 30 октября ходила вызывать ковид-бригаду. Спросила, придет ли врач, так как его ждем уже три дня. Сказали, что нет возможности — заболел последний врач, никто ходить не будет. Никто не приехал. 30 октября опять вызывали врача, безрезультатно. Мы сами поехали в пульмонологию. Потому что маме не становится лучше. Уже стало трудно дышать — стал падать кислород в крови. Мы мерили его по телефону. Норма кислорода в крови 96-100. у мамы стал он падать. В больнице нам выписали еще один укол и сказали, что он должен помочь. Если не поможет, то в понедельник, 2 ноября, ее госпитализируют. Укол не помог. Резко упал кислород. Мама стала задыхаться.

Мы с самого утра повезли ее на Попова. При поступлении кислород в крови был 55, - рассказала Алина.

Семье уже казалось, что все страшное позади. Хотя и положили пациентку на кушетку в коридоре, где лежали и другие больные. Ей подключили кислород. И все - за сутки к ней больше никто не подошел. Кислород не повышался даже с концентратором.

-Мы начали наводить панику. Бабушка звонила в приемную главврача, в «скорую», на ковидную горячую линию. Звонила, не останавливаясь. Пыталась докричаться, чтобы помогли. Когда маме стало уже совсем плохо в обед 3 ноября, на нее обратили внимание. Вечером ее перевезли в реанимацию. Я поехала вместе с ней. Через час из реанимации вышел врач и сказал, что у мамы 100% поражение легких. Состояние очень тяжелое. Лечились так, как прописали, но ее нужно было сразу класть в больницу. Но никто не брал — не было мест. А сейчас мы даже не знаем, что делать.

По словам Алины, они оказались в ситуации на грани выживания, когда все зависело только от них.

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