Лоб в лоб столкнулись "скорая" и грузовик Hyundai. Скончались 2 медика

Смертельное ДТП произошло утром 5 ноября в Пермском крае. В аварию попал автомобиль скорой помощи.
«Около 9:00 на 20 км дороги Голдыри-Орда-Октябрьский произошло столкновение скорой помощи и грузовика «Хендай». В результате ДТП погибли два медработника, водитель скорой доставлен в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии», - сообщает пресс-служба краевой полиции.
Информация предварительная, подробности уточняются.
Источник: perm.aif.ru