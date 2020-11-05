Лоб в лоб столкнулись "скорая" и грузовик Hyundai. Скончались 2 медика

От удара спецмашина, перевернувшись несколько раз, улетела в кювет. Сильно пострадал и грузовик, оставшийся стоять на дороге.

Два медика скорой погибли в ДТП в Пермском крае Смертельное ДТП произошло утром 5 ноября в Пермском крае. В аварию попал автомобиль скорой помощи. «Около 9:00 на 20 км дороги Голдыри-Орда-Октябрьский произошло столкновение скорой помощи и грузовика «Хендай». В результате ДТП погибли два медработника, водитель скорой доставлен в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии», - сообщает пресс-служба краевой полиции. Информация предварительная, подробности уточняются. Источник: perm.aif.ru

Мнение читателей 1 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Из-за чего ДТП? Ответить