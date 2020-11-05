05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Лоб в лоб столкнулись "скорая" и грузовик Hyundai. Скончались 2 медика

16:26 05.11.2020 Фото: pixabay.com
1

От удара спецмашина, перевернувшись несколько раз, улетела в кювет. Сильно пострадал и грузовик, оставшийся стоять на дороге.

% name% title
Два медика скорой погибли в ДТП в Пермском крае

Смертельное ДТП произошло утром 5 ноября в Пермском крае. В аварию попал автомобиль скорой помощи.

«Около 9:00 на 20 км дороги Голдыри-Орда-Октябрьский произошло столкновение скорой помощи и грузовика «Хендай». В результате ДТП погибли два медработника, водитель скорой доставлен в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии», - сообщает пресс-служба краевой полиции.

Информация предварительная, подробности уточняются.

Источник: perm.aif.ru

ДТП насмерть скорая
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Из-за чего ДТП?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ученые доказали материальность мысли и определили ее вес. Думайте о хорошем!
17:51 05-11-2020
Ученые доказали материальность мысли и определили ее вес. Думайте о хорошем!
Бердск«Это просто вопиюще»: депутаты требуют отмены 40% роста тарифа на мусор
17:45 05-11-2020
«Это просто вопиюще»: депутаты требуют отмены 40% роста тарифа на мусор
Озвучил процент ложных тестов на COVID-19 Минздрав
17:30 05-11-2020
Озвучил процент ложных тестов на COVID-19 Минздрав
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
17:26 05-11-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Забил до смерти 4-летнюю малышку отчим-воспитатель
17:22 05-11-2020
Забил до смерти 4-летнюю малышку отчим-воспитатель
"Власть рухнула": заявили о возможном импичменте Зеленскому в Раде
17:15 05-11-2020
БердскРабота в Бердске: Фельдшера скорой помощи на зарплату 50 400 рублей срочно ищет ЦГБ
17:14 05-11-2020
Работа в Бердске: Фельдшера скорой помощи на зарплату 50 400 рублей срочно ищет ЦГБ
БердскУшел в отпуск до 19 ноября 2020 мэр Бердска Евгений Шестернин 4
17:07 05-11-2020
Ушел в отпуск до 19 ноября 2020 мэр Бердска Евгений Шестернин
Препарат для борьбы с ожирением разработали ученые
17:00 05-11-2020
Препарат для борьбы с ожирением разработали ученые
Фото: Планируем стройку спортивно-детской площадки на участке ул. Огнеупорной. Кто с нами?
16:55 05-11-2020
Фото: Планируем стройку спортивно-детской площадки на участке ул. Огнеупорной. Кто с нами?