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Здоровье / Общество

Витамин D при COVID-19: помогает ли?

16:09 05.11.2020 Фото: pxhere
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По наблюдениям врачей, особую роль в защите от респираторных заболеваний играет витамин D. Как это вещество влияет на организм и снижает-ли риски COVID-19? Рассказали врачи.

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Дефицит вещества приводит к усилению цитокинового шторма

Здоровье иммунной системы

Витамин обладает противовоспалительными свойствами. Он усиливает функции иммунных клеток, увеличивает устойчивость к респираторным инфекциям, заболеваниям легких. Дефицит питательного вещества повышает риски заражения туберкулезом, астмой, пневмонией. При его низком уровне развиваются иммунные расстройства, хроническая обструктивная болезнь легких.

Витамин D и COVID-19

Врачи, изучающие коронавирусную инфекцию, пришли к интересным выводам. При нормальном уровне витамина D у больных старше 40 лет вероятность потери сознания, гипоксии и летального исхода была на 52% ниже, чем у тех, кто испытывал его дефицит.

Исследование, в котором принимали участие почти 12 тысяч человек из 14 стран, показало, что использование добавок, содержащих это вещество, снижает вероятность возникновения острых респираторных инфекций на 12%. Ученые установили, что применение витамина уменьшает смертность у пожилых людей, которые находятся в зоне риска развития COVID-19.

Дефицит вещества приводит к усилению цитокинового шторма. При таком процессе происходит неконтролируемое высвобождение противовоспалительных клеток иммунной системы в ответ на заражение. Это вызывает повреждение тканей, ускоряет прогрессирование коронавирусной инфекции, приводит к ее тяжелому течению, развитию опасных осложнений.

Выводы ученых

Исследования заболевания продолжаются. Уже понятно, что прием витамина не уберегает от заражения COVID-19. Для этого требуются меры индивидуальной защиты. Недостаток вещества наносит вред иммунитету, повышает восприимчивость человека к инфекциям. Пока ученые не могут точно сказать, снижает ли прием добавок витамина D риск развития COVID-19 в результате заражения коронавирусом.

Источник: sovets

витамин D лечение коронавирусной инфекции пандемия. цитокиновый шторм
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