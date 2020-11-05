Уже точно: Какие классы пойдут на дистанционку с 16 ноября 2020 в школах Бердска, рассказал министр Федорчук

Школьные каникулы в регионе продлили по 15 ноября 2020 года. Такое решение приняли в качестве меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

Стало известно, как будут учиться школьники региона

Сегодня, 5 ноября, стало известно, как будут учиться школьники после 16 ноября. Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, школьные каникулы в регионе продлили по 15 ноября 2020 года. Такое решение приняли в качестве меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

С 16 ноября в дистанционном формате будут учиться с 6 по 10 классы. 9-е классы тоже отправили на дистанционку. Продолжат обучение очно ученики 1-5-х и 11-х классов, малокомплектные и коррекционные школы Новосибирской области.