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Уже точно: Какие классы пойдут на дистанционку с 16 ноября 2020 в школах Бердска, рассказал министр Федорчук

16:17 05.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Школьные каникулы в регионе продлили по 15 ноября 2020 года. Такое решение приняли в качестве меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

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Стало известно, как будут учиться школьники региона
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сегодня, 5 ноября, стало известно, как будут учиться школьники после 16 ноября. Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, школьные каникулы в регионе продлили по 15 ноября 2020 года. Такое решение приняли в качестве меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

С 16 ноября в дистанционном формате будут учиться с 6 по 10 классы. 9-е классы тоже отправили на дистанционку. Продолжат обучение очно ученики 1-5-х и 11-х классов, малокомплектные и коррекционные школы Новосибирской области.

дистанционное обучение классы удаленка школы
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