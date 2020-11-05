"Скорая откачивала, укольчики делала": Чуть не умер от передозировки Могенштерн

Рэпер MORGENSHTERN — один из самых популярных рэперов на пространстве бывшего СНГ (недавно его трек слушала сама Алла Пугачева!). И сегодня музыкант в центре внимания в связи со своим новым интервью. Так, он признался, что едва не погиб от передозировки наркотиков.

22-летний рэпер в связи с кризисом пересмотрел свои взгляды на жизнь и теперь ведет практически здоровый образ жизни, старается употреблять поменьше алкоголя.

Последний раз принимал их, наверное, месяц назад. Но сейчас этого уже нет. Я почувствовал, на сколько это меня убивает. Недавно у меня случился первый передоз. Где-то месяца два-три назад, когда монтировал клип Cadillac. Сначала вызвал капельницу, меня прокапали. Врач сделала все замеры и сказала: "У тебя сейчас, наверное, сердце встанет". У меня пульс то 170, то 140, давление 220, а норма — 120. Скорая откачивала, укольчики делала.

По словам артиста, наркотики придавали ему уверенности, но он очень быстро на них подсел. Могенштерн утверждает, что запрещенные вещества были в его жизни для каких-то духовных процессов и познаний бытия, вселенной и всей ее структуры. Они помогли прийти к тому мировоззрению, после которого я стал жить счастливо.

Сейчас же он строит грандиозные планы в творчестве:

Я самый популярный артист в России. Я отдельный трафик в Интернете. Само собой, дети двигают всей индустрией музыки и кино, это нормально и было всегда. Просто у детей самый чистый мозг, он ничем не засорен. У взрослых людей типа тебя в голове "Вот в наше время, панк-рок — класс". Я обожаю школьников не потому что я педофил, а потому что их много. А я люблю деньги.

Рэпер также не скрывает, что его творчество обеспечивает ему большие доходы.

Много рекламы появляется, контракты — пока не могу говорить, они еще не вышли. Интеграция на YouTube стоит два миллиона, со стриминга в хорошее время получаю по пять миллионов в месяц, в квартал по 15. Самый зарабатываемый трек — Cadillac. Правда, я пока ничего за него не получил, должен закончиться квартал. Монетизация на YouTube приносит от 15 до 20 тысяч баксов в месяц, интеграция в клипе от пяти миллионов.

Больше откровений смотрите далее в видео.

Источник: hochu