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Общество / Стиль жизни

"Скорая откачивала, укольчики делала": Чуть не умер от передозировки Могенштерн

16:21 05.11.2020 Фото: стоп-кадр с видео
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MORGENSHTERN (Алишер Валеев) дал интервью "вДудь". Он раскрыл много фактов своей биографии, среди прочего — сенсация о том, что он едва не погиб от передозировки наркотиков.

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Сейчас же он строит грандиозные планы в творчестве

Рэпер MORGENSHTERN — один из самых популярных рэперов на пространстве бывшего СНГ (недавно его трек слушала сама Алла Пугачева!).  И сегодня музыкант в центре внимания в связи со своим новым интервью. Так, он признался, что едва не погиб от передозировки наркотиков.

22-летний рэпер в связи с кризисом пересмотрел свои взгляды на жизнь и теперь ведет практически здоровый образ жизни, старается употреблять поменьше алкоголя.

передозировка рэпер скорая откачивала чуть не умер Алишер Валеев Моргенштерн
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