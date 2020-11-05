Специалисты прогнозируют пик второй волны в ноябре,
а ее окончание - в феврале будущего года.
а ее окончание - в феврале будущего года.
Тем временем в Бердске так же, как и во всей стране, к сожалению, люди умирают от COVID-19. В связи с распространением инфекции погибших от этого недуга хоронят (по рекомендации Минздрава) в закрытых гробах и с минимальным присутствием провожающих в последний путь.
Ушел в больницу и больше ты его не увидишь
К пациентам с подтвержденным вирусом в больницу не попасть, действуют строгие правила, запрещающие посещения. Поэтому в самом безрадостном случае, иногда в последний раз родственников видят, когда они в плохом состоянии уходят в больницу.
После смерти тело отправляют в морг, где его вскрывают и кладут в санитарный пакет. Бригада, осуществляющая ритуальные услуги, после этого переодевает умершего в специальную одежду, кладет в гроб вместе с церковными принадлежностями, если это соответствует религии умершего.
Вот уже полгода бригада, осуществляющая ритуальные услуги, одета в спец.одежду, которую меняют после каждого такого «ковидного» захоронения. На кладбище труп везут в одной машине, родственники и прочие желающие проститься с умершим – в другой. Здесь также строго соблюдаются правила: после каждых подобных похорон катафалк загоняют на дезинфекцию. В ритуальных агентствах, как правило, существует специальный катафалк, который работает только на обслуживание умерших от COVID-19
Ушел в больницу и больше ты его не увидишь
К пациентам с подтвержденным вирусом в больницу не попасть, действуют строгие правила, запрещающие посещения. Поэтому в самом безрадостном случае, иногда в последний раз родственников видят, когда они в плохом состоянии уходят в больницу.
После смерти тело отправляют в морг, где его вскрывают и кладут в санитарный пакет. Бригада, осуществляющая ритуальные услуги, после этого переодевает умершего в специальную одежду, кладет в гроб вместе с церковными принадлежностями, если это соответствует религии умершего.
Вот уже полгода бригада, осуществляющая ритуальные услуги, одета в спец.одежду, которую меняют после каждого такого «ковидного» захоронения. На кладбище труп везут в одной машине, родственники и прочие желающие проститься с умершим – в другой. Здесь также строго соблюдаются правила: после каждых подобных похорон катафалк загоняют на дезинфекцию. В ритуальных агентствах, как правило, существует специальный катафалк, который работает только на обслуживание умерших от COVID-19
Заочное прощание, заочное отпевание
В начале эпидемии люди чаще, чем обычно обращались в крематории, но сейчас ситуация снова изменилась в пользу более популярного способа захоронения у горожан. Однако при подтвержденном вирусном заболевании у умершего, сумма на захоронения вырастет на несколько тысяч – так ритуальные агентства покрывают свои расходы на вынужденные меры осторожности: дезинфекция материалов, машин, одежды и прочего.
Поминальные трапезы в кафе сейчас редко практикуют из-за ограничений, действующих в регионе. Да и сами бердчане понимают, что сейчас не лучшее время для коммуникации. Но есть возможность сделать заказ «на вынос», если в этом есть нужда.
Также никаких прощаний в привычном понимании этого слова во время карантина не существует: возможность проститься с усопшим есть только непосредственно на кладбище, находясь на допустимом расстоянии и при закрытой крышке гроба. Прощания на предприятиях, дома или в прощальном зале в ритуальном агентстве невозможны.
Единственная процедура, которую по-прежнему возможно осуществить – отпевание. Но и его проводят без тела. В обычное время в церковь часто привозят покойника, ведется довольно длинная служба. Теперь родственники могут заказать молитву, но тело везти в храм нельзя.
Возможно, со второй волной заболеваемости наступят и новые рекомендации по захоронению тел, но пока в Бердске ритуальные агентства продолжают хоронить зараженных COVID-19 по этому плану.
В начале эпидемии люди чаще, чем обычно обращались в крематории, но сейчас ситуация снова изменилась в пользу более популярного способа захоронения у горожан. Однако при подтвержденном вирусном заболевании у умершего, сумма на захоронения вырастет на несколько тысяч – так ритуальные агентства покрывают свои расходы на вынужденные меры осторожности: дезинфекция материалов, машин, одежды и прочего.
Поминальные трапезы в кафе сейчас редко практикуют из-за ограничений, действующих в регионе. Да и сами бердчане понимают, что сейчас не лучшее время для коммуникации. Но есть возможность сделать заказ «на вынос», если в этом есть нужда.
Также никаких прощаний в привычном понимании этого слова во время карантина не существует: возможность проститься с усопшим есть только непосредственно на кладбище, находясь на допустимом расстоянии и при закрытой крышке гроба. Прощания на предприятиях, дома или в прощальном зале в ритуальном агентстве невозможны.
Единственная процедура, которую по-прежнему возможно осуществить – отпевание. Но и его проводят без тела. В обычное время в церковь часто привозят покойника, ведется довольно длинная служба. Теперь родственники могут заказать молитву, но тело везти в храм нельзя.
Возможно, со второй волной заболеваемости наступят и новые рекомендации по захоронению тел, но пока в Бердске ритуальные агентства продолжают хоронить зараженных COVID-19 по этому плану.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com