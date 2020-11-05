Заочное прощание, заочное отпевание

В начале эпидемии люди чаще, чем обычно обращались в крематории, но сейчас ситуация снова изменилась в пользу более популярного способа захоронения у горожан. Однако при подтвержденном вирусном заболевании у умершего, сумма на захоронения вырастет на несколько тысяч – так ритуальные агентства покрывают свои расходы на вынужденные меры осторожности: дезинфекция материалов, машин, одежды и прочего.



Поминальные трапезы в кафе сейчас редко практикуют из-за ограничений, действующих в регионе. Да и сами бердчане понимают, что сейчас не лучшее время для коммуникации. Но есть возможность сделать заказ «на вынос», если в этом есть нужда.



Также никаких прощаний в привычном понимании этого слова во время карантина не существует: возможность проститься с усопшим есть только непосредственно на кладбище, находясь на допустимом расстоянии и при закрытой крышке гроба. Прощания на предприятиях, дома или в прощальном зале в ритуальном агентстве невозможны.



Единственная процедура, которую по-прежнему возможно осуществить – отпевание. Но и его проводят без тела. В обычное время в церковь часто привозят покойника, ведется довольно длинная служба. Теперь родственники могут заказать молитву, но тело везти в храм нельзя.



Возможно, со второй волной заболеваемости наступят и новые рекомендации по захоронению тел, но пока в Бердске ритуальные агентства продолжают хоронить зараженных COVID-19 по этому плану.



