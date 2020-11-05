О рекордных продажах этой марки авто заявила LADA

LADA подвела итоги продаж за октябрь 2020 года. В октябре было продано 37 030 автомобилей, включая LADA Niva, что больше на 22,5%, чем было реализовано в октябре 2019 года.

Третье место занимают пассажирские и коммерческие версии семейства Largus

Российский концерн «АвтоВАЗ» на своём официальном сайте поделился отчётностью о продажах марки LADA за прошедший октябрь. Результаты оказались ошеломляющими — всего за октябрь 2020 года было реализовано 37 030 моделей, это является практически рекордом компании: абсолютный рекорд в 37 788 проданных авто за месяц, марка показала лишь однажды — в октябре 2014 года.

Тройка лидеров по продажам осталась прежней. Первое место занимают модели семейства LADA Granta с результатом в 12 756 автомобилей (+8,9% по сравнению с октябрем 2019 года).

Модели семейства LADA Vesta второй месяц подряд демонстрируют заметный рост и по совокупному объему продаж занимают второе место с результатом 11 853 автомобиля (+42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Третье место занимают пассажирские и коммерческие версии семейства Largus, в октябре было реализовано 4 779 таких автомобилей (+2% по сравнению с октябрем прошлого года).

«По результатам октября мы с удовлетворением отмечаем положительную динамику роста продаж и спроса на автомобили. Безусловно, это стало возможным благодаря продолжению действия государственных и собственных программ LADA. Мы так же постоянно работаем над повышением привлекательности наших моделей, обновляя продуктовое предложения от LADA. Так в октябре мы представили Vesta Cross седан и SW в новой специальной серии [BLACK], что крайне позитивно отразилось на продажах этого семейства. В конце месяца, вслед за моделями Vesta, стартовали продажи XRAY Cross и 4х4 в исполнении [BLACK]», - отметил Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ».

Источник: avtovaz