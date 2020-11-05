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Озвучил процент ложных тестов на COVID-19 Минздрав

17:30 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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В некоторых ситуациях нужно сдать тест повторно, но решение об этом принимает врач.

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Эксперт: тест на COVID-19 может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Озвучил процент ложных тестов на COVID-19 МинздравПриближается к 50 млн число зараженных коронавирусом в миреЕщё 362 новостей

Тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать ложноотрицательный результат, это связано с забором материала, а не с качеством тестов, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Приблизительно в 30-40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", - сказал Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Он уточнил, что точность теста зависит еще и от времени взятия материала – на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.
COVID-19 коронавирус пандемия
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