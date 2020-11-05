Озвучил процент ложных тестов на COVID-19 Минздрав

"Приблизительно в 30-40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", - сказал Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Он уточнил, что точность теста зависит еще и от времени взятия материала – на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.