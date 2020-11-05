Насмерть подавилась котлетой годовалая девочка во время завтрака

В Самарской области годовалый ребенок умер во время завтрака

Страшное происшествие произошло в Самарской области на днях. В Чапаевске 4 ноября около восьми часов утра умерла годовалая девочка. Как сообщают в Следственном комитете, около восьми часов утра, ребенок во время завтрака поперхнулся котлетой.

К сожалению, никто из родителей не смогли спасти ребенка. Медикам, которые приехали по срочному вызову, оставалось лишь зафиксировать смерть малышки.

Напомним, на днях Тольятти потрясла еще одна громкая смерть ребенка. В одной из квартир города был найден 2-месячный ребенок с проломленной головой. По предварительным данным, его убила мать. Ее арестовали.

Источник: СК