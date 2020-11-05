Ушел в отпуск до 19 ноября 2020 мэр Бердска Евгений Шестернин

Евгений Анатольевич отдохнет от работы 2 недели

Ушел в отпуск на 2 недели глава Бердска Евгений Шестернин с 5 ноября. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в администрации города.

- Евгений Анатольевич вернется к работе 19 ноября, - отметили в мэрии.

Ближайшие 2 недели обязанности главы города будет исполнять вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Напомним, 27 ноября 2020 истекают полномочия Евгения Анатольевича. В течение месяца после этого депутаты бердского горсовета должны объявить начало выборов нового мэра. Точнее, депутатский корпус назначает дату конкурса на замещение вакантной должности главы города.

Пока Шестернин не сделал заявления о борьбе за мэрское кресло. Хотя были разговоры о том, что он собирается покидать город. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», его участие в сентябрьских выборах депутатов заксобрания Новосибирской области от «Единой России» могло изменить рокировку: в случае прохождения в региональный парламент он, возможно, предпочел бы депутатский мандат. Но досрочных выборов в Бердске в связи с этим не произошло. Поэтому все идет своим чередом. Шестерин досиживает в бердской администрации положенный срок. А горсовет объявляет старт новым выборам.

Поскольку конкурсные процедуры приходятся на новогодние праздники, скорее всего, сам конкурс состоится уже в 2021 году — после длинных рождественских каникул в середине января, предполагал бывший спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин.

Заявки на участие в конкурсе принимают в течение 15 дней. В ходе самого отбора кандидаты проходят собеседование и отвечают на вопросы теста по знанию законодательства. Кроме того претенденты на высший муниципальный пост представляют программу развития города. Конкурсная комиссия отбирает лучших, но не менее двух, чтобы были альтернативные выборы. В комиссию входят 8 человек: половина — депутаты горсовета Бердска, половины — представители областной власти.

Совсем недавно Евгений Анатольевич ответил на 11 вопросов о своих планах на работу после 27 ноября 2020.