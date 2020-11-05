05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ушел в отпуск до 19 ноября 2020 мэр Бердска Евгений Шестернин

17:07 05.11.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
5 0

У главы города отдых начался с 5 ноября. Вице-мэр Владимир Захаров исполняет его обязанности.

% name% title
Евгений Анатольевич отдохнет от работы 2 недели

Ушел в отпуск на 2 недели глава Бердска Евгений Шестернин с 5 ноября. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в администрации города.

- Евгений Анатольевич вернется к работе 19 ноября, - отметили в мэрии.

Ближайшие 2 недели обязанности главы города будет исполнять вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Напомним, 27 ноября 2020 истекают полномочия Евгения Анатольевича. В течение месяца после этого депутаты бердского горсовета должны объявить начало выборов нового мэра. Точнее, депутатский корпус назначает дату конкурса на замещение вакантной должности главы города.

Пока Шестернин не сделал заявления о борьбе за мэрское кресло. Хотя были разговоры о том, что он собирается покидать город. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», его участие в сентябрьских выборах депутатов заксобрания Новосибирской области от «Единой России» могло изменить рокировку: в случае прохождения в региональный парламент он, возможно, предпочел бы депутатский мандат. Но досрочных выборов в Бердске в связи с этим не произошло. Поэтому все идет своим чередом. Шестерин досиживает в бердской администрации положенный срок. А горсовет объявляет старт новым выборам.

Поскольку конкурсные процедуры приходятся на новогодние праздники, скорее всего, сам конкурс состоится уже в 2021 году — после длинных рождественских каникул в середине января, предполагал бывший спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин.

Заявки на участие в конкурсе принимают в течение 15 дней. В ходе самого отбора кандидаты проходят собеседование и отвечают на вопросы теста по знанию законодательства. Кроме того претенденты на высший муниципальный пост представляют программу развития города. Конкурсная комиссия отбирает лучших, но не менее двух, чтобы были альтернативные выборы. В комиссию входят 8 человек: половина — депутаты горсовета Бердска, половины — представители областной власти.

Совсем недавно Евгений Анатольевич ответил на 11 вопросов о своих планах на работу после 27 ноября 2020.

мэр отдых отпуск Евгений Шестернин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пора отдыхать?

Аноним, 05 ноября 2020 17:15
С последующим увольнением, надеюсь?
Шок, 05 ноября 2020 17:19
100%
Анна, 05 ноября 2020 17:31
Надеюсь, с подружкой в белом халате?
Анна, 05 ноября 2020 17:25
Коллапс местной медицины, ни слова по этому поводу и отпуск... Занавес
555, 05 ноября 2020 17:37
Всю администрацию на удаленку, а здание под ковид госпиталь

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ученые доказали материальность мысли и определили ее вес. Думайте о хорошем!
17:51 05-11-2020
Ученые доказали материальность мысли и определили ее вес. Думайте о хорошем!
Бердск«Это просто вопиюще»: депутаты требуют отмены 40% роста тарифа на мусор
17:45 05-11-2020
«Это просто вопиюще»: депутаты требуют отмены 40% роста тарифа на мусор
Озвучил процент ложных тестов на COVID-19 Минздрав
17:30 05-11-2020
Озвучил процент ложных тестов на COVID-19 Минздрав
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
17:26 05-11-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Забил до смерти 4-летнюю малышку отчим-воспитатель
17:22 05-11-2020
Забил до смерти 4-летнюю малышку отчим-воспитатель
"Власть рухнула": заявили о возможном импичменте Зеленскому в Раде
17:15 05-11-2020
БердскРабота в Бердске: Фельдшера скорой помощи на зарплату 50 400 рублей срочно ищет ЦГБ
17:14 05-11-2020
Работа в Бердске: Фельдшера скорой помощи на зарплату 50 400 рублей срочно ищет ЦГБ
БердскУшел в отпуск до 19 ноября 2020 мэр Бердска Евгений Шестернин 5
17:07 05-11-2020
Ушел в отпуск до 19 ноября 2020 мэр Бердска Евгений Шестернин
Препарат для борьбы с ожирением разработали ученые
17:00 05-11-2020
Препарат для борьбы с ожирением разработали ученые
Фото: Планируем стройку спортивно-детской площадки на участке ул. Огнеупорной. Кто с нами?
16:55 05-11-2020
Фото: Планируем стройку спортивно-детской площадки на участке ул. Огнеупорной. Кто с нами?