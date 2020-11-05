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Главарем банды «Черная кошка» была женщина-инженер радиозавода из Бердска

21:31 05.11.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Ее подручным был бердчанин с еврейской фамилией. Банду взяли в 1947 году.

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В качестве визитной карточки бандиты оставляли на ограбленных домах рисунок черной кошки

Вспоминают о банде «Черная кошка», грабившей народ во время войны, жители старого Бердска.

Владимиру Мелехину было тогда лет 6-7, когда взрослые рассказывали о бандитах. Грабили они богатых людей, у которых были драгоценности и другие ценные вещи. А после себя грабители обязательно оставляли на дверях или воротах рисунок кошки. Это была их визитная карточка.

-В Бердске они почти никого не грабили. То в Новосибирске, то еще где-то. Помню случай, жила в Шарино семья. К ним пришли бандиты из «Черной кошки». Посадили мужа с женой в подпол и сверху поставили сундук, чтобы они оттуда не выбрались. Соседи забеспокоились — долго никого не видать. Зашли в дом, а там никого нет, и сундук посреди дома, на твориле, стоит. Открыли подпол, тогда те выбрались. Что взяли у них, я не знаю. Может, золото, может, деньги. Как я помню, в банде была половина бердчан. А главарем была женщина. Работала инженером на радиозаводе. А ее подручным был бердчанин с еврейской фамилией, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Мелехин.

В 1947 году банду поймали. 9-летний Володька Мелехин видел, как бандитов везли из Бердска в Новосибирск, по ул. Островского. Перевозили их на двух грузовиках. С конвоирами и овчарками. Никто не мог рассмотреть их лица — все сидели с низко опущенными головами.

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банда война. грабили черная кошка Владимир Мелехин
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