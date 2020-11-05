Покусал полицейского отказавшийся надеть маску в магазине

Кроме того, нарушитель карантинных правил стал угрожать младшему лейтенанту неприятностями по службе и ударил ногой по капоту полицейского автомобиля.

Москвич отказался надеть маску в магазине и покусал полицейского

В столице покупатель отказался надевать маску в магазине и прокусил палец сотруднику полиции.

Инцидент произошел накануне в магазине на улице Покрышкина. Мужчина пришел в супермаркет, но проигнорировал просьбу сотрудников надеть маску.

Вызванный патрульный предложил покупателю проехать в отдел полиции для составления протокола. Однако нарушитель карантинных правил стал угрожать младшему лейтенанту неприятностями по службе, после чего прокусил ему указательный палец и ударил ногой по капоту полицейского автомобиля, передает МК.

Сообщается, что 27-летнему мужчине грозит уголовное преследование за оказание сопротивления представителю власти.