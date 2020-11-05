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Классификация ультразвукового оборудования по классам

18:43 05.11.2020
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Современное медицинское оборудование позволяет рассмотреть тело со всех сторон.

Современное медицинское оборудование позволяет рассмотреть тело со всех сторон. Для того чтобы рассмотреть органы со всех сторон, сейчас используют различные аппараты, к которым относят: рентген, компьютерная томография, ультразвуковое оборудование, магнитно-резонансная томография. Эти аппараты помогают в ранней диагностике онкологических заболеваний и других патологий организма. Найти аппараты УЗИ со стоимостью не выше рынка, и высокого качества, можно только у официального дистрибьютора медицинского оборудования. Только такие компании могут предложить качественное оборудование от известных производителей.

Разновидности ультразвукового оборудования

УЗИ-аппараты обычно классифицируются в зависимости от класса. Различают следующие категории:

  1. Начальный класс. Это популярные виды устройства, которые отличаются своей компактностью и мобильностью. Предназначены для работы вне стационара, поэтому имеют хорошие транспортировочные характеристики. Такой класс оборудования использует 16 каналов передач.
  2. Средний класс. По своей конструкции практически идентичны с начальным. Единственное отличие заключается в том, что здесь используется 32 канала передач. Обычно картинка на таком устройстве черно-белая.
  3. Высокий класс. Это современная модель оборудования, которую часто устанавливают в многопрофильных клиниках. Обычно представляет собой стационарный аппарат, отличающийся максимальной детализацией изображения. Класс имеет 64 канала передач.
  4. Премиальный класс. Такое оборудование отличается самой высокой стоимостью, при этом цена полностью оправдана за счет технических характеристик. Количество каналов на таком устройстве больше 64. Аппаратура данного типа предусматривает возможность объемного изображения. Кроме того, цифровая обработка в таком аппарате значительно лучше.

Ультразвуковое оборудование – это тот инструмент, без которого невозможна полноценная диагностика различных заболеваний.

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