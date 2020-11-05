Что такое экспедирование?

Экспедирование. По мере того как наша мировая экономика продолжает расти и сдвигаться, глобальные поставки продолжают расти как внутри страны, так и за границу.

Экспедирование

По мере того как наша мировая экономика продолжает расти и сдвигаться, глобальные поставки продолжают расти как внутри страны, так и за границу. Для некоторых компаний внутренние перевозки относительно просты, но по мере того, как компании расширяются на международном уровне, они должны выбирать, расширять ли свои собственные внутренние функции доставки или привлекать транспортно-экспедиторскую компанию.

Экспедирование грузовза границу добавляет сложности. Внутреннее расширение означает большие инвестиции в логистику, технологические лицензии и поиск персонала с правильным набором навыков, чтобы все работало бесперебойно. Инвестиции в создание или расширение логистической команды компании иногда нежелательны, затраты слишком высоки, или компании предпочитают сосредоточиться на ведении своего повседневного бизнеса.

Кто такое экспедитор?

Экспедитор - это компания, которая организует перевозки для частных лиц или корпораций, чтобы доставить товары от производителя к покупателю или в конечную точку распределения.

Экспедиторы специализируются на снижении затрат и облегчении логистики транспортировки.

Чем занимается экспедитор?

Экспедитор является промежуточным звеном между грузоотправителем и конечной точкой распределения. Хотя экспедитор фактически не перемещает груз, он организует различные транспортные услуги, такие как морские перевозки грузовыми судами, автомобильный транспорт и ускоренные перевозки воздушным транспортом.

Экспедитор использует налаженные отношения с перевозчиками - авиаперевозчиками, автотранспортными компаниями и океанскими лайнерами - чтобы договориться о наилучшей возможной цене для перевозки товаров по установленным торговым маршрутам, разрабатывая различные предложения и выбирая путь, который наилучшим образом оптимизирует скорость, стоимость и т. д. и надежность.

Некоторые компании рассматривают международную логистику как задачу, которую невозможно решить в одиночку, что делает наем экспедитора самым разумным решением.