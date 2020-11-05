4 причины поехать в Израиль для лечения рака

В то время как в России достаточно сложно найти высококачественную помощь и хорошо обученных специалистов.

В то время как в России достаточно сложно найти высококачественную помощь и хорошо обученных специалистов. лечение рака в Израилестановится все более популярным среди наших соотечественников. Они обращаются в Израиль за доступной и качественной медицинской помощи.

Когда дело доходит до лечения рака, имеет значение несколько факторов:

качество лечения;

доступ к передовым методам лечения;

стоимость;

специализация.

В то время как вы можете долго искать высококачественную помощь и хорошо обученных специалистов на родине, все больше наших соотечественников сейчас обращаются за лечением рака в Израиль, чтобы воспользоваться всеми четырьмя нижеупомянутыми факторами.

Лечение рака в Израиле

Качество медицинской помощи

Израильские врачи исключительно хорошо обучены и часто тратят на свое медицинское образование даже больше времени, чем наши врачи. Кроме того, вы можете быть уверены в соблюдении высоких стандартов и строгих правил безопасности, если выберете больницу, аккредитованную надежным органом.

Передовые методы лечения

Израиль и Россия часто работают рука об руку над исследованиями рака, стремясь как понять природу рака, так и разработать новые и эффективные методы лечения. В Израиле отсутствуют многие из блокад новых методов лечения, которые можно найти у нас. Хотя клинические испытания в Израиле все еще проводятся с соблюдением высоких стандартов безопасности, эти испытания обычно становятся доступными для пациентов раньше.

Стоимость: американские расходы на здравоохранение огромны.

Лечение рака может быть очень высокой. В России, с нашим уровнем медицины вы можете потратить даже больше, чем там. Затраты в Израиле намного ниже, в среднем на 30-80% меньше, чем в России. Тем не менее, вы не торгуете доступностью ради качества. Израильские специалисты, медицинские учреждения, оборудование и процедуры являются одними из самых передовых в мире.

• Специализация: эффективное лечение рака часто зависит от совместной работы нескольких специалистов.

Вы найдете такое сотрудничество в Израиле. Например, если вы страдаете меланомой, в обычной терапевтической бригаде могут быть дерматологи, онкологи, иммунологи, исследователи и вспомогательный персонал, и все они будут работать согласованно.