Банкротство физических лиц

В соответствии с Конституцией РФ у вас есть возможность полностью или частично списать свои долги, когда вы больше не можете выполнять свои обязательства перед кредиторами и кредиторами.

В соответствии с Конституцией РФ у вас есть возможность полностью или частично списать свои долги, когда вы больше не можете выполнять свои обязательства перед кредиторами и кредиторами. К потребителям применяются два основных типа личного банкротства. Банкротство физ лиц позволяет должникам полностью или частично погашать свой долг. В другой главе о банкротстве должники полностью или частично выплачивают свой долг в соответствии с планом выплат.

Б анкротство

Всоответствии с конституцией, в главе о банкротстве вы можете полностью или частично погасить свои долги после того, как ваши ликвидные активы будут использованы для погашения части долга.

Что такое ликвидные активы?

Ликвидные активы - это активы, которыми вы владеете, которые можно легко и быстро конвертировать в наличные. Типичные примеры включают любой остаток на текущем или сберегательном счете.

Закон определяет, какие виды ликвидных активов должны использоваться для выплаты кредиторам - они известны как освобожденные (не могут быть использованы для погашения) и не освобожденные (должны использоваться для погашения) активы.

Ваши ликвидные активы, не подлежащие освобождению от налога, должны быть переданы в суд для распределения между вашими кредиторами в качестве частичного погашения вашей задолженности.

После того, как любые ликвидные активы, не освобожденные от налога, были распределены между вашими кредиторами, все оставшиеся долги погашаются, кроме тех, которые не подлежат погашению.

Как я могу претендовать?

Чтобы иметь право на участие в банкротстве физических лиц, вы должны пройти тест на нуждаемость, подтверждающий, что ваш доход меньше среднего дохода для размера вашей семьи. Помимо прохождения проверки на нуждаемость, вы должны получить консультацию по кредитным вопросам от утвержденного агентства по кредитному консультированию.

Вы полностью или частично погашаете свой долг в рамках трех-пятилетнего плана погашения. Когда вы подаете заявление о банкротстве, вы также подаете в суд план выплат. После представления плана вы должны начать производить выплаты доверенному лицу (который затем платит вашим кредиторам). Это необходимо, даже если ваш план не был одобрен.