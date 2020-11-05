05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Банкротство физических лиц

18:51 05.11.2020
0

В соответствии с Конституцией РФ у вас есть возможность полностью или частично списать свои долги, когда вы больше не можете выполнять свои обязательства перед кредиторами и кредиторами.

В соответствии с Конституцией РФ у вас есть возможность полностью или частично списать свои долги, когда вы больше не можете выполнять свои обязательства перед кредиторами и кредиторами. К потребителям применяются два основных типа личного банкротства. Банкротство физ лиц позволяет должникам полностью или частично погашать свой долг. В другой главе о банкротстве должники полностью или частично выплачивают свой долг в соответствии с планом выплат.

Банкротство

Всоответствии с конституцией, в главе о банкротстве вы можете полностью или частично погасить свои долги после того, как ваши ликвидные активы будут использованы для погашения части долга.

Что такое ликвидные активы?

Ликвидные активы - это активы, которыми вы владеете, которые можно легко и быстро конвертировать в наличные. Типичные примеры включают любой остаток на текущем или сберегательном счете.

Закон определяет, какие виды ликвидных активов должны использоваться для выплаты кредиторам - они известны как освобожденные (не могут быть использованы для погашения) и не освобожденные (должны использоваться для погашения) активы.

Ваши ликвидные активы, не подлежащие освобождению от налога, должны быть переданы в суд для распределения между вашими кредиторами в качестве частичного погашения вашей задолженности.

После того, как любые ликвидные активы, не освобожденные от налога, были распределены между вашими кредиторами, все оставшиеся долги погашаются, кроме тех, которые не подлежат погашению.

Как я могу претендовать?

Чтобы иметь право на участие в банкротстве физических лиц, вы должны пройти тест на нуждаемость, подтверждающий, что ваш доход меньше среднего дохода для размера вашей семьи. Помимо прохождения проверки на нуждаемость, вы должны получить консультацию по кредитным вопросам от утвержденного агентства по кредитному консультированию.

Вы полностью или частично погашаете свой долг в рамках трех-пятилетнего плана погашения. Когда вы подаете заявление о банкротстве, вы также подаете в суд план выплат. После представления плана вы должны начать производить выплаты доверенному лицу (который затем платит вашим кредиторам). Это необходимо, даже если ваш план не был одобрен.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На вторую волну коронавируса 11 млрд рублей получила Новосибирская область
19:36 05-11-2020
На вторую волну коронавируса 11 млрд рублей получила Новосибирская область
Жирных больше половины росссиян, заявил главный диетолог Минздрава
19:27 05-11-2020
Жирных больше половины росссиян, заявил главный диетолог Минздрава
Что такое промокод и в чем его экономия?
19:04 05-11-2020
Что такое промокод и в чем его экономия?
Изменения в ЕГЭ в 2021 году
19:02 05-11-2020
Изменения в ЕГЭ в 2021 году
Отдых в Лазаревском: пляжи, жилье, развлечения
19:01 05-11-2020
Отдых в Лазаревском: пляжи, жилье, развлечения
Покусал полицейского отказавшийся надеть маску в магазине
18:59 05-11-2020
Покусал полицейского отказавшийся надеть маску в магазине
Дизайн ногтей 2020-2021: новинки
18:58 05-11-2020
Дизайн ногтей 2020-2021: новинки
Что необходимо знать о государственном пособии на погребение
18:56 05-11-2020
Что необходимо знать о государственном пособии на погребение
Гайд по созданию B2B сайта
18:54 05-11-2020
Гайд по созданию B2B сайта
Руководство покупателя МТД Snowblower
18:52 05-11-2020
Руководство покупателя МТД Snowblower