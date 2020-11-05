Руководство покупателя МТД Snowblower

МТД предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе косилки, культиваторы, триммеры и грузовые автомобили, которые подходят как для коммерческого, так и для жилищного рынка.

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МТД предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе косилки, культиваторы, триммеры и грузовые автомобили, которые подходят как для коммерческого, так и для жилищного рынка.

Семейство торговых марок МТД состоит из Bolens, WOLF-Garten, Rover, YardMachines, Remington, Robomow, Troy-Bilt и CubCadet. Вместе эти бренды предлагают ряд продуктов, которые подходят для всех видов газонов и садов, а также для всех типов клиентов. На данный момент модельный ряд снегоуборочных машин МТД включает 10 моделей, о которых мы подробно поговорим ниже.

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МТД 31A-63BD706 Двухступенчатый снегоочиститель

Первый снегоуборщик МТД в списке - это двухступенчатая снегоуборочная машина, которая оснащена 4-тактным верхнеклапанным двигателем Powermore объемом 208 куб. , который помогает выполнять работу эффективно и быстро. Он подходит для умеренного снегопада, так как может выдерживать ширину уборки 55 см и высоту всасывания 53 см. Более того, это самоходная модель, у которой только одна скорость движения вперед. В результате управлять этим снегоочистителем, независимо от состояния снега, довольно просто.

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Снегоуборочная машина для дворовых машин 31AM63FF752

Двухступенчатый снегоочиститель YardMachines 208cc, 57 дюймов - это мощная машина, которая делает уборку снега намного быстрее и проще. Он оснащён эффективным четырехтактным двигателем. Сама снегоуборочная машина довольно прочная и оснащена кнопочным электрическим запуском, что избавляет вас от хлопот, связанных с запуском машины рано утром. Как и другие модели снегоуборочных машин МТД, 31AM63FF752 также является самоходным и имеет две скорости заднего хода и шесть скоростей вперед, что упрощает управление.

Двухступенчатый снегоуборщик YardMachines 31A-63BD700

Этот 55см снегоочиститель оснащен мощным 4-тактным двигателем с верхним расположением ступенек объемом 208 куб. См и устраняет необходимость смешивания масла и газа. Этой снегоуборочной машиной легко маневрировать, поскольку она оснащена самоходной системой привода с одной скоростью движения вперед. Кроме того, он оснащен шинами для снежных боров размером 33 на 10 см, которые могут помочь вам преодолеть глубокие сугробы и мокрый снег.