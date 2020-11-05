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Гайд по созданию B2B сайта

18:54 05.11.2020
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B2B-сайты в России все более востребованы.

B2B-сайты в России все более востребованы. В 2020-м этому содействуют карантинные мероприятия: пока другие оптовики вынуждены приостанавливать свою деятельность, ваша компания с помощью сайта b2b может полноценно работать в удаленном режиме.

Неожиданный уход на самоизоляцию одного из ключевых сотрудников или даже целого офиса — больше не проблема. B2B-сайты обеспечивают максимальный контроль выполнения всех задач, предоставляя все инструменты для управления оптовым бизнесом.

Найти информацию про создание сайтов для B2B в России можно на сайте компании AGORA.

Что такое b2b сайт

Сайт b2b — это площадка, объединяющая интернет-магазин для оптовой торговли и систему для управления процессами продаж в b2b-компании. Такой сайт включает:

  • каталог с товарами, личный кабинет поставщика и закупщика;
  • инструменты для персонализации цен, единиц и ассортимента товаров, контента, сообщений и уведомлений;
  • возможность запускать акции, скидки, программы лояльности;
  • запуск email-рассылок, механизмов повышения спроса и продаж;
  • интеграцию с электронным документооборотом, системами складского учета, контроля рабочего времени, обслуживания клиентов;
  • синхронизацию со сторонними площадками для оптовых продаж.

B2B-сайт: разработка

В силу сложности задачи создание сайта b2b потребует вложения значительных ресурсов. Разработчикам нужно создать высоконагруженную многокомпонентную систему, которая должна эффективно работать под управлением тысяч пользователей с различным уровнем доступа.

Отнеситесь ответственно к выбору cms: после создания b2b-сайта система управления контентом будет отвечать за его скорость, мощность и производительность при большом трафике, выполняя миллионы операций в секунду. Доработать cms в будущем невозможно, и если она не будет справляться с нагрузкой, проблему решит только разработка абсолютно нового проекта с нуля.

Создать сайт b2b можно и на основе готовой платформы. Создание такого проекта будет быстрым и доступнее по цене, чем кастомная разработка с нуля: AGORA B2B Platform позволит запустить MVP eCommerce от двух недель.

B2B-сайт на основе готовой платформы будет включать минимально необходимый набор функций для быстрого и успешного старта. Конфигурация площадки займет всего пару дней, и вам не понадобится вовлекать персонал в затяжной процесс разработки, погружаясь в изучение технических подробностей, особенностей языков программирования, фреймворков или cms. Решение всех проблем возьмут на себя разработчики, а готовая площадка будет адаптирована под ваши бизнес-процессы.

Больше о запуске простого сайта MVP eCommerce можно узнать на сайте AGORA.

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