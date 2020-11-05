Что необходимо знать о государственном пособии на погребение

Переживая уход из жизни близкого родственника или знакомого, многие стараются не думать о финансовых затратах. Сомнительно, чтобы в такой период кто-то стал бы искать, где дешевле купить венки или гроб, потому и обращаются в ближайшее ритуальное агентство. Почему-то никому не приходит в голову, что покойный был не только членом семьи, но и частью государства, которое в этом вопросе позаботилось о нем тоже. Выяснить возможности получения пособия, компенсации или льготы на погребение – это нормально и правильно!

Созданный государством компенсационный фонд – это финансовая поддержка тем, кто пережил утрату дорогого человека в случае гибели от несчастного случая или смерти в силу возраста, болезни. Каждый человек обеспечен в случае своей смерти компенсацией для родственников, которые понесут финансовые затраты вследствие организации похорон, кремации или иных ритуальных процедур.

Пособие от государства гарантировано всем

Непосредственно после смерти человека его родственники или социальная организация в случае отсутствия оных получают официальную справку о смерти по естественным причинам (это указывается в медицинском документе при констатации смерти). Далее на основании справки, документов покойного соответствующей организацией выдается гербовое свидетельство о смерти человека, запись об этом делается в специальном реестре. Вроде бы уже можно получить компенсацию, но, нет, гражданин сначала должен быть захоронен – о чем тоже надо получить документы, чеки, соответствующие квитанции. Далее в течение полугода после смерти тот или те, кто непосредственно понес материальные затраты на погребение, имеют право получить компенсацию при наличии всех необходимых документов.

Величина компенсации в текущем году

После февральской индексации сумма федерального пособия по-прежнему остается единой для всех регионов России и составляет 6124,86 руб. Каждый регион дополнительно к этому пособию выплачивает региональную доплату, но величина ее зависит от возможностей краевого бюджета. В частности, в этом году доплата по столице составила 11616 руб., поэтому общая сумма компенсации – 17740,86 руб. На подобную компенсацию имеют право все граждане, имеющие прописку в Москве и области.

Информацию о льготных категориях граждан, которые имеют право на дополнительные доплаты вы можете получить на сайте ритуальной службы https://ritual.ru/. В личной беседе с консультантами службы или в открытом доступе на сайте организации. Кроме этого, для некоторых категорий граждан предусмотрены доплаты организациями, в которых они работали до момента смерти.