Дизайн ногтей 2020-2021: новинки

Маникюр гель-лаком не теряет своей популярности, а, наоборот, с каждым годом наращивает ее, превращая нейл-арт в настоящее искусство на ногтях.

Маникюр гель-лаком не теряет своей популярности, а, наоборот, с каждым годом наращивает ее, превращая нейл-арт в настоящее искусство на ногтях. Рассказываем про самые интересные варианты оформления ногтей в сезоне 2020-2021.

Дополнительно: рекомендуем ознакомиться с оригинальными идеями дизайна ногтей у наших партнеров.

Красивый дизайн ногтей: классический маникюр

Утонченность и элегантность не выходят из моды. Классический маникюр красиво смотрится на длинных и коротких ногтях, органично вписывается в любой образ.

Дизайн маникюра в стиле «френч»

К представителям классики относится французский маникюр или сокращенно «френч». Он одинаково красиво смотрится на острой, овальной и квадратной форме ногтей.

От других дизайнов френч отличает покрытие основы ногтя одним из нюдовых оттенков (бежевый, розовый, кремовый) и оформление отросшего кончика белым либо другим более ярким цветом.



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Лаконично и в то же время выразительно выглядят вариации с черным, красным, оранжевым краем.



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В праздничной интерпретации уместно дополнение дизайна стразами, блестками, фольгой.

Матовый дизайн ногтей

Ногти с матовой текстурой – шикарный маникюр на любую форму ногтевой пластины. Одинаково роскошно смотрится покрытие как в нежной пастельной палитре, так и в глубоких тонах. Его можно сочетать с разными вариантами декора, но особенно ярко на бархатистом фоне играют камни и стразы.



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Оригинальный дизайн ногтей с матовым топом – двухцветное покрытие в контрастных оттенках.

Для сногсшибательного вечернего образа выберите более глубокие цвета: черный, шоколадный, бордовый.



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Матовая текстура с зеркальными полосками – великолепное сочетание, которое точно привлечет внимание к вашим ногтям.



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На матовом фоне особенно выразительными получаются геометрические узоры, изображения лиц.

Нежный маникюр

Маникюр в нежной цветовой гамме придет на помощь, если вы решили добавить своему образу романтичности. Также пастельные тона уместны и в офисном стиле – нейтральная гамма отлично подойдет, чтобы ручки выглядели ухоженными, но не привлекали излишнего внимания.



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Бежевый лак – универсальное решение на все случаи. Великолепно сочетается с серебристым и золотистым декором, стразами, шиммером, фольгой.

Лаки темной гаммы не всегда красиво смотрятся на коротких ногтях, зато нюдовая палитра – это их спасение. Выбирайте оттенки пыльной розы, карамели, какао с молоком.



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Мягкие акварельные оттенки – отнюдь не зимняя тема, они для маникюра на весну и лето. Сочетать такие цвета можно с нежными бутонами цветов, аккуратным буквенным нейл-артом.

Градиентный маникюр (омбре)

Последние тренды 2020-2021 снова возглавляет градиентный маникюр. Техника представляет собой плавный переход из одного оттенка в другой.



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В этом сезоне градиент стал ярче, сочетает в себе контрастные цвета и зачастую комбинируется с декором из фольги, песка, глиттера.

Среди поклонниц классики спросом пользуется также френч-омбре, где цвет перетекает от темного у основания к светлому на конце ногтя или наоборот.



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На длинные ногти можно выбрать градиент по вертикали, так они будут казаться еще длиннее и тоньше.

Красный маникюр

Мареновый, алый, рубиновый, пунцовый, сангрия… Это только малая часть оттенков самого страстного цвета – красного. Как и красная помада, красный маникюр не покидает вершину популярности в сезоне 2020-2021.



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Красный великолепно сочетается с сиянием страз, камней, шиммера. Такой вариант оформления отлично дополнит любой образ для выхода в свет.



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Однотонный красный маникюр с тонкими вертикальными полосками – еще один способ получить стильный дизайн на ногтях и подчеркнуть красоту ногтевой пластины.

Красный с фольгой – универсальный вариант для элегантного вечернего наряда и стильного образа для похода в ночной клуб.

Новинки маникюра: интересные дизайны ногтей

Среди самых оригинальных дизайнов ногтей этого сезона – мраморный, с втиркой, кракелюр. Не теряют также актуальность стразы, камни, техника «кошачий глаз».

Дизайн Кошачий глаз

Для создания загадочного блика на ногтях вам понадобится специальный магнитный лак и сам магнит, который обычно идет в комплекте. Для более выразительного эффекта выбирайте темные оттенки: индиго, винный, кобальтовый либо изумрудный.



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Маникюр с дизайном «кошачий глаз» не требует дополнительных декоративных элементов, но при желании ноготь на безымянном пальце можно украсить перетяжкой из страз или художественной росписью.



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На короткие ногти выбирайте оттенки поярче: бирюзовый, розовый. Маникюр будет смотреться аккуратным, а диагональный отлив сделает ногти визуально длиннее.

Кракелюр

Потрескавшийся маникюр или кракелюр – свежая новинка в нейл-арте, когда поверх основного наносится слой специального трескающегося гель-лака. После высыхания в «трещинах» видна база, поэтому для такого дизайна рекомендуется выбирать контрастные между собой оттенки: белый с черным, белый с голубым, красный с черным и пр.



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Мраморный

Для мраморного маникюра идеальной считается овальная и миндалевидная форма ногтей, поскольку сам рисунок, хоть и абстрактный, но в то же время мягкий, с плавными линиями. Модные тона в сезоне 2020-2021 – пастельные: светло-розовый, лавандовый, лазурный, бледно-персиковый.



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Мраморный маникюр гармонирует с блестками, элементами из фольги.

В 2020-2021 мраморный дизайн уместно комбинировать с однотонным матовым или глянцевым покрытием.

Свтиркой

Перламутровые, золотистые, серебристые переливы на ногтях легко появляются с помощью втирки (глиттера). Добавить сияния можно как темным, так и светлым оттенкам.



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Втирка красиво комбинируется с камнями, жемчугом, объемными рисунками.

С блестками и стразами

Искры на ногтях не выходят из моды. Предлагаем посмотреть фото с самыми современными дизайнами ногтей с блестками и стразами.



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Тренд сезона – декорирование одного ногтя крупными камушками, стразами или фигурными украшениями, на остальных ногтях – сияющее покрытие с втиркой.



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Имитация драгоценностей на ногтях – модный дизайн третий год к ряду. Один-два ногтя украшаются искусственными камнями, жемчужинами, золотистыми бусинами.



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Если хочется добавить сияния в офисный однотонный маникюр – просто обозначьте лунку стразами на одном ногте.