Отдых в Лазаревском: пляжи, жилье, развлечения

На курорте Лазаревское отдых вызывает интерес у туристов всех возрастов. Курорт располагается на черноморском побережье и охватывает большую часть Сочи, с одной стороны он окружен Кавказскими горами, с другой – теплым морем. Отдыхающие смогут полюбоваться на живописные пейзажи, прогуляться по красивым улочкам и получить массу удовольствия от такого отдыха.

Какие пляжи стоит посетить

На этом курорте каждый пляж обладает собственным очарованием, поэтому стоит побывать на всех. Основное место отдыха – пляж «Лазурный», который располагается в самом центре. Здесь можно отдохнуть всей семьей, развлечения найдутся и для маленьких детей. Взрослые отдыхающие могут прокатиться на катамаранах и гидроциклах, встать за руль яхты или позаниматься парасейлингом.

Пляж под названием «Фламинго» размещается на окраине и привлекает отдыхающих ухоженным песчаным покрытием с красивыми вкраплениями гальки. Здесь можно просто поваляться на песке и поплескаться в теплой воде или заняться подводным плаванием. Этот пляж часто посещают семьи с детьми – небольшая глубина создает идеальные условия для безопасного отдыха.

Если вам больше по душе пресная вода, посетите пляж «Чайка». Это место располагается в устье реки, поэтому можно поплескаться в теплом море или отправиться на речной берег. Экстремальных развлечений здесь вы не найдете, но сможете отдохнуть на пляже и вдоволь насладитесь ярким солнцем.

Где отдыхать и что посмотреть

Курорт функционирует уже давно, поэтому здесь продумана вся инфраструктура для интересного и комфортного отдыха. Можно отправиться в санатории и не только наслаждаться морем, но и пройти курс лечения. Если вы нацелены исключительно на отдых, снимите номер в гостинице. На этом курорте работает множество отелей в широком ценовом диапазоне, поэтому вы легко сможете подобрать вариант, отвечающий всем вашим требованиям.

Программа развлечений на курорте насыщенная, это место отдыха может предложить интересное занятие любого формата. Семьи с детьми могут отправиться в аквапарк, посетить дельфинарий и океанариум. Туристов, предпочитающих активный отдых, приглашают на экскурсии по местным природным достопримечательностям, где можно увидеть самые красивые места края.

Лазаревское – отличное место для отдыха как с семьей или дружеской компанией, так и в одиночку. Здесь никому не будет скучно, и каждый найдет для себя оптимальный способ расслабиться.