Изменения в ЕГЭ в 2021 году

Какие общие изменения в 2021 году будут введены?

В ЕГЭ 2021 утверждены некоторые обновления. Они не коснутся таких предметов как математика, физика, химия, география, обществознание и иностранный язык. Из общих изменений можно выделить включение «незнакомых ситуаций» в структуру ЕГЭ. С помощью таких заданий будет проверяться умение школьников использовать полученные знания для решения нестандартных случаев. Все изменения в обязательном порядке должны быть учтены в тренировочных тестах формата ЕГЭ. О новшествах, внесенных по отношению к отдельным предметам, поговорим более подробно.

Какие изменения ожидаются в ЕГЭ по русскому языку?

Что касается основных характеристик ЕГЭ, – они останутся прежними. Отмечаются усложнения в заданиях 9 и 27. Проходной минимум увеличен до 59 баллов.

В задании 9 потребуется выделить корни, найти основу и определить, как образовано слово. Еще будет нужно проставить ударения. Всего 15 слов (в каждом словесном ряду по 3), необходимо выбрать вариант, где все слова с проверяемыми безударными гласными в корне. На выполнение задания выделяется около 3 минут. В отличие от условий предыдущего года, теперь нет необходимости вписывать пропущенные в словах буквы.

Задание 27 в 2021 году будет оцениваться выше – максимум 6 баллов (вместо 5 ранее). Но и критерии к сочинению предъявляются более строгие: кроме смысловой связи между примерами, необходимо выполнить также их анализ. Еще потребуется сформировать и обосновать собственное отношение к описанной проблеме.

Нововведения в ЕГЭ 2021 по истории

Совершенно новых заданий в ЕГЭ по истории не появилось. Внесены изменения в формулировку вопросов, есть обновления в контексте.

В задании 25 структура сочинения должна быть представлена в новом формате: из трех приведенных исторических процессов следует выбрать один и описать не менее 2 значимых явлений и 2 личностей, внесших весомый вклад в этот период. Изменен также максимальный балл за выполнение задания. Напомним, что в ЕГЭ 2020 нужно было написать сочинение о выбранном историческом периоде.

Литература и биология. Новшества в ЕГЭ 2021

В экзаменационном бланке по литературе обновлено задание 7. В тексте имеется 2 пропуска, в которые требуется вписать литературных факты либо термины.

Что касается экзаменационной работы по биологии, то на ее выполнение дается больше времени. В 2021 году на ЕГЭ будет выделено 235 минут, вместо 210.

Попробовать на практике решить задания со всеми изменениями можно в разделе "Тренировочные тесты ЕГЭ по биологии".

ЕГЭ по информатике. Что нового?

В экзаменационной работе 2021 некоторые порядковые номера заданий, если сравнивать с бланком 2020 года, поменяны местами, а 23 вовсе отсутствует. Новшество еще в том, что ЕГЭ в 2021 будет проводиться на ПК. Это позволило включить в экзамен задачи, связанные с практическим программированием, работой с электронными таблицами и осуществлением информационного поиска. Они составляют 3 часть от всех пунктов ЕГЭ – 9 заданий.

В 18 экзаменационных заданий изменения не вносили, их только адаптировали к нововведениям процесса сдачи ЕГЭ. Например, если в 2020 требовалось вручную написать фрагмент программы, то с использованием ПК эта задача становится очень простой, поэтому предусмотрена корректировка в постановке вопроса: нужно выполнить анализ, на сколько соответствуют исходные данные заданному результату работы программы.

Для выполнения заданий можно использовать все известные и изучаемые в школьной программе языки программирования. Примеры на Бейсик исключены из-за своейневостребованности.

Регистрация на ЕГЭ в 2021 году в Бердске

Заявку на участие в ЕГЭ 2021 необходимо подать до 1 февраля 2021 года. Эта дата одинакова в каждом году.

Напомним, что школьники подают заявления по месту обучения (в своих школах). Как правило, этот процесс организуется руководством школы.

Отдельно необходимо подать заявление на участие следующим группам лиц:

Выпускники прошлых лет;

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования (обучающиеся СПО) - коротко говоря, выпускникам колледжей и техникумов;

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях (детям иностранцев).

Срок подачи письменного заявления тот же самый, что и для школьников – до 1 февраля 2021 года.

Заявления принимаются: МКУ «Управление образования и молодежной политики» по адресу: г. Бердск, ул. Горького, дом 7, каб. 10, Перминова Анна Васильевна (т. 3-10-63).

Даты проведения ЕГЭ 2021

На сегодняшний день известен только проект расписания ЕГЭ 2021, даты возможно будут меняться в связи с пандемией. Актуальное расписание вы всегда можете посмотреть на официальном сайте ЕГЭ ege.edu.ru. На текущий момент известно, что ЕГЭ традиционно пройдёт в 3 волны:

Основная волна с 24 мая по 1 июля. Досрочная волна с 22 марта по 16 апреля. "Осенняя" волна с 3 по 6 сентября.

Эти сроки опубликованы в приказе о назначении официального расписания дат ЕГЭ на 2021 год. МШРГ-4 2020 г.