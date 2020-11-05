Что такое промокод и в чем его экономия?

Покупать по промокоду ― это не просто популярный тренд, но еще и существенная экономия финансов.

Покупать по промокоду ― это не просто популярный тренд, но еще и существенная экономия финансов. Впервые термин вошел в обиход покупателей с появлением Coca-cola, когда за купон, вырезанный из газеты или журнала, каждый желающий получал бесплатно один стакан напитка. Акция настолько была успешной, что к ней прибегли и производители другой продукции. Приобретать товары бесплатно или со скидкой стало модно во всем мире. Сегодня, имея на руках промокод на iHerb для покупки косметики, витаминов или парфюмерии можно получить скидку до 50-70 %. Такая система скидок распространена и в сфере бронирования отелей, номеров, оплаты косметологических услуг.

Где искать промокод?

В первую очередь искать скидочные купоны необходимо на сайтах компаний. Однако, есть и другой более действенный способ быть в курсе новинок ― подписаться на рассылку специализированного ресурса. Такие сайты помогают быстро сориентироваться в тысяче предложений и найти выгодное всего за пару кликов.

Скидки по промокодам

Выгоду от покупок по промокодам получают и продавцы, и покупатели. Для последних экономия заключается в возможности приобрести товар с такими бонусами, как:

Скидка на весь заказ или определенную группу товаров. Причем снижение цены предлагается на некий процент (5-30%) или сумму (-500 грн). Приобретение второго/третьего товара в чеке со скидкой, например, 30%. Подарок при покупке указанного изделия. Презент может быть для всех клиентов неизменным или предоставляться на выбор.

В число востребованных бонусов входит и доставка за счет магазина. Чаще всего доступна такая привилегия при заказе на установленную сумму, в праздничные периоды, на день рождения. Есть и другие варианты. Например, если вас интересует, как сделать бесплатную доставку на iHerb, то выбирать стоит дорогие и легкие товары, из серии «эконом-упаковка» или у домашних брендов.

Стоит отметить, что у промокодов срок действия всегда ограничен месяцем, неделей или даже несколькими часами.

Как применить скидку?

Применение промокодов, как и их поиски ― занятие несложное. Вводить комбинацию следует в соответствующее поле при оформлении заказа. Пересчет суммы будет произведен автоматически. Если скидка выбрана на агрегаторе покупок, тогда код в привычном формате из цифр и букв может отсутствовать. Вместо него будет предложена ссылка, перейдя по которой покупатель сможет приобрести товар по скрытой акции.