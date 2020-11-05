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Жирных больше половины росссиян, заявил главный диетолог Минздрава

19:27 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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В первые два года жизни избыточную массу тела имеют четверть (26%) детей, а у каждого пятого (20%) диагностируется ожирение. Среди школьников с избыточной массой - тоже около 20%.

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В Минздраве решили, что у половины россиян избыточная масса тела

Более половины наших сограждан страдают либо ожирением, либо от избыточной массы тела, завил главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

«У нас в среднем 55 процентов населения имеет избыточную массу тела, ожирение. У женщин чуть выше показатель, это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом», - объяснил ученый.

Он также подчеркнул, что в первые два года жизни избыточную массу тела имеют четверть (26 процентов) детей, а у каждого пятого (20 процентов) диагностируется ожирение. Среди школьников с избыточной массой - тоже около 20 процентов, отметил Тутельян.

академик диетолог масса тела ожирение Виктор Тутельян
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От редакции

Как держать вес в норме?

Аноним, 05 ноября 2020 20:05
А главный внештатный диетолог Минздрава России про пальмовое масло что-нибудб слышал?

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