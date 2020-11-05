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На вторую волну коронавируса 11 млрд рублей получила Новосибирская область

19:36 05.11.2020 Фото: Nso.ru
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На что пошли деньги из федерального бюджета, рассказал губернатор Травников депутатам заксобрания.

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Андрей Травников: 11 миллиардов рублей помогли продолжить реализацию важных для региона проектов в непростых условиях
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Зампредседателя правительства Новосибирской области - министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил депутатам Законодательного Собрания седьмого созыва ряд поправок в законы, касающиеся бюджета региона на 2020 год, а также межбюджетных отношений и налогооблажения. Основные изменения связаны с поступлением средств из федерального бюджета, перераспределением расходов в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поправки были приняты депутатами в двух чтениях 5 ноября.

Принятые на сессии изменения прокомментировал губернатор Андрей Травников: «Из поправок видно, что в течение исполнения бюджета 2020 года удалось привлечь значительные федеральные средства. Общий объем трансфертов, которые дополнительно поступили в бюджет Новосибирской области в этом году, превышает 11 миллиардов рублей. Конечно, есть вещи абсолютно не планируемые, связанные с реализацией мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. И это было очень своевременное решение со стороны и президента, и правительства Российской Федерации.

За лето мы смогли провести серьезную работу по модернизации больниц, по разводке кислорода, по приобретению оборудования, средств индивидуальной защиты. Это позволило провести масштабную мобилизацию по перепрофилированию клиник в течение конца сентября – середины октября. За осеннюю волну было перепрофилировано более 5000 койкомест в 54 медицинских организациях. Без предварительной работы, которую мы проводили летом, без ресурсов, которые нам своевременно и оперативно были выделены из федерального бюджета, так быстро отреагировать на ситуацию мы бы не смогли.

Очень важно, что федеральный бюджет помог регионам в связи с непростой экономической ситуацией этого года. Это позволило нам сохранить все приоритетные расходы, в первую очередь, социальные – индексация заработной платы бюджетникам, все меры соцподдержки.

И очень важно, что даже на этом непростом экономическом фоне мы не остановили развитие. Сегодня были перечислены те трансферты, которые мы на эти цели получили. Это стимулирование жилищного строительства, софинансирование крупных инфраструктурных строек (ЛДС, четвертый мост через Обь, дороги в Новосибирске и муниципальных районах).

Весной мы говорили об установках, что как бы ни было тяжело с бюджетом в этом году, мы постараемся сохранить финансирование всех мероприятий, связанных с нацпроектами, мы сохраним весь социальный блок расходов и мы сохраним финансирование крупных инфраструктурных проектов. За два месяца до окончания текущего года есть полная уверенность, что эти установки будут полностью выполнены».

бюджет губернатор коронавирус нацпроект финансирование Андрей Травников
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