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Обыски в офисе Навального проводят силовики

19:49 05.11.2020 Фото: С сайта Навального
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Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что обыск в московском офисе проводят судебные приставы. По какому делу?

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В офисе ФБК Навального в Москве проходит обыск, пока он находится в Германии

Обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) в Москве, основателем которого является Алексей Навальный, проводят судебные приставы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

"Обыски проходят в ФБК и студии "Навальный Live". По предварительной информации, их проводят судебные приставы", - сказала она.

Ранее юрист ФБК Вячеслав Гимади рассказал ТАСС о проведении обыска. "В офис ФБК пришли некие люди в сопровождении бойцов ОМОН. Как мы поняли, там проходит обыск. Пока неясно, какой следственный орган его проводит и по какому уголовному делу", - сказал он. Директор ФБК Иван Жданов также написал в Twitter об обыске в фонде, но не привел подробностей.

Ранее в офисе ФБК приставы уже проводили обыски в связи с тем, что Иван Жданов отказался по решению суда удалить фильм "Он вам не Димон". В итоге Жданова признали виновным в неисполнении судебного решения и оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Последний раз обыск проводил СК по делу о клевете. Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал о вызове на допрос его подзащитного в связи с уголовным делом, возбужденным месяц назад после видеообращения ветерана Великой Отечественной войны.

Как пояснил адвокат, дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ общественными деятелями. В комментарии Навальный негативно высказался об участниках ролика, среди которых был ветеран войны Игнат Артеменко. В рамках уголовного дела следователь избрал Навальному меру пресечения в виде подписки о невыезде.

иски комментарии обыски приставы Алексей Навальный Вячеслав Гимади Кира Ярмыш
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