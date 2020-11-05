05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

В отставку отправили главу регионального минздрава после инцидента со "скорыми"

20:28 05.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Вечером 27 октября к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии - их не принимала ни одна больница.

% name% title
Главу омского минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку главу регионального Минздрава Ирину Солдатову.

"Это решение взвешенно, принималось по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения после нашей проверки и проверки Росздравнадзора после инцидента 27 октября", — пояснил он.

По словам губернатора, главная задача — делать все, чтобы такие инциденты не повторялись.

Вечером 27 октября к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи №2.

После этого Минздрав Омской области и Росздравнадзор начали служебную проверку. Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения, отвечающую за оказание скорой помощи, а позже пообещал и другие кадровые решения.

Ирина Солдатова была назначена на пост министра здравоохранения Омской области 2 апреля 2020 года. Она - врач-неонатолог, профессор РНИМУ имени Пирогова. Как сообщается на сайте ОНФ, Солдатова ранее была экспертом тематической площадки Народного фронта "Здравоохранение" и руководила проектом ОНФ "За доступную и качественную медицину в первичном звене". Солдатова была назначена после отставки омского министра Дмитрия Вьюшкова, занимавшего пост с декабря 2018 года и ранее работавшего в онкодиспансере региона.

инцидент машины скорой помощи отправил в отставку чиновник Александр Бурков Ирина Солдатова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отставки главы минздрава НСО н последует?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Это шок: Когда наступит третья волна коронавируса, предсказал академик РАН
21:16 05-11-2020
Это шок: Когда наступит третья волна коронавируса, предсказал академик РАН
Отказаться от зарубежных поездок призвал россиян МИД из-за пандемии
21:00 05-11-2020
Отказаться от зарубежных поездок призвал россиян МИД из-за пандемии
Байден побеждает на выборах президента США
20:52 05-11-2020
Байден побеждает на выборах президента США
В отставку отправили главу регионального минздрава после инцидента со "скорыми"
20:28 05-11-2020
В отставку отправили главу регионального минздрава после инцидента со
Полный локдаун из-за коронавируса ввела Греция до конца ноября
19:58 05-11-2020
Полный локдаун из-за коронавируса ввела Греция до конца ноября
Обыски в офисе Навального проводят силовики
19:49 05-11-2020
Обыски в офисе Навального проводят силовики
На вторую волну коронавируса 11 млрд рублей получила Новосибирская область
19:36 05-11-2020
На вторую волну коронавируса 11 млрд рублей получила Новосибирская область
Жирных больше половины росссиян, заявил главный диетолог Минздрава 1
19:27 05-11-2020
Жирных больше половины росссиян, заявил главный диетолог Минздрава
Что такое промокод и в чем его экономия?
19:04 05-11-2020
Что такое промокод и в чем его экономия?
Изменения в ЕГЭ в 2021 году
19:02 05-11-2020
Изменения в ЕГЭ в 2021 году