В отставку отправили главу регионального минздрава после инцидента со "скорыми"

Вечером 27 октября к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии - их не принимала ни одна больница.

Главу омского минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку главу регионального Минздрава Ирину Солдатову.

"Это решение взвешенно, принималось по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения после нашей проверки и проверки Росздравнадзора после инцидента 27 октября", — пояснил он.

По словам губернатора, главная задача — делать все, чтобы такие инциденты не повторялись.

Вечером 27 октября к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи №2.

После этого Минздрав Омской области и Росздравнадзор начали служебную проверку. Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения, отвечающую за оказание скорой помощи, а позже пообещал и другие кадровые решения.

Ирина Солдатова была назначена на пост министра здравоохранения Омской области 2 апреля 2020 года. Она - врач-неонатолог, профессор РНИМУ имени Пирогова. Как сообщается на сайте ОНФ, Солдатова ранее была экспертом тематической площадки Народного фронта "Здравоохранение" и руководила проектом ОНФ "За доступную и качественную медицину в первичном звене". Солдатова была назначена после отставки омского министра Дмитрия Вьюшкова, занимавшего пост с декабря 2018 года и ранее работавшего в онкодиспансере региона.