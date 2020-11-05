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Байден побеждает на выборах президента США

20:52 05.11.2020 Фото: Википедии
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Ему не хватает всего 6 голосов. Подсчет в Неваде еще не завершен — как заявили местные власти, обновление результатов возобновится в девять утра по местному времени (21:00 мск). Трамп не сдается.

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Байден лидирует на выборах президента США

На выборах президента США лидирует кандидат от Демократической партии Джой Байден — для победы ему осталось набрать шесть голосов выборщиков, которые может ему обеспечить штат Невада.

Подсчет голосов избирателей в Неваде еще не завершен — как заявили местные власти, обновление результатов возобновится в девять утра по местному времени (21:00 мск). Пока что там обработали 86 процентов бюллетеней, и Байден незначительно опережает Трампа: 49,3 процента против 48,7, передает РИА Новости.

Осталось обработать бюллетени, полученные по почте в день выборов, бюллетени, которые могут поступить в течение недели, и условные бюллетени от людей, не внесенных в списки избирателей.

Кроме того, не ясен еще расклад в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии (16 выборщиков) и Северной Каролине (15 выборщиков). Там с небольшим преимуществом лидирует Трамп. Более значителен его отрыв от соперника на Аляске, но там на кону всего три голоса выборщиков.

Выборы президента США проходят по двухступенчатой схеме. Сначала голосуют избиратели в штатах, а победитель получает голоса всех выборщиков от конкретного штата. Всего выборщиков 538 (по числу членов конгресса). Именно они затем избирают президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов.

Исторический рекорд
Хотя итоги выборов еще не подведены, Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей за всю историю Соединенных Штатов. По данным телеканала Fox News, за него проголосовал 72 миллиона 110 тысяч 951 человек.

Таким образом, Байден побил рекорд своего однопартийца Барака Обамы, который тот установил во время избирательной кампании 2008 года.

Трамп, как сообщает Fox News, набирает 68 миллионов 643 тысячи 544 голоса.

Иски от Трампа

Тем не менее действующий президент не собирается сдаваться. Он уже объявил о своей победе, а его штаб подал в суды нескольких штатов иски с требованием остановить подсчет голосов.

Дело в том, что в ходе нынешней избирательной кампании, которая проводится на фоне пандемии COVID-19, большое количество голосов поступило по почте, из-за чего подсчеты могут затянуться. Это вызывает недовольство у Трампа.

Его штаб уже обратился в суды Мичигана, Пенсильвании и Джорджии, потребовав приостановить подсчет до предоставления более полного доступ к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням.

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