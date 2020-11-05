05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Это шок: Когда наступит третья волна коронавируса, предсказал академик РАН

21:16 05.11.2020 Фото: pexels.com
0

Сергей Колесников поделился жутким прогнозом пандемии COVID-19: "Это двух-трехлетний цикл".

% name% title
Коронавирус поселился на Земле надолго
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Это шок: Когда наступит третья волна коронавируса, предсказал академик РАНПолный локдаун из-за коронавируса ввела Греция до конца ноябряЕщё 366 новостей

Многие эксперты отмечают сходство пандемии COVID-19 с эпидемией испанского гриппа в 1918-1921 годах. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал академик РАН Сергей Колесников.

По словам ученого, приблизительно такая же динамика и цикл наблюдались и во времена распространения «испанки». Колесников предположил, что аналогичная история будет и с коронавирусной инфекцией нового типа.

«Это двух-трехлетний цикл, когда есть первая вспышка серьезная с большой смертностью, вторая — сезонная вспышка, а затем третья, которая будет осенью 2021 года, и будем надеяться, что она уже будет небольшая», — заявил в беседе с изданием академик.

Он также отметил, что в конце 2021 года будет обычный осенне-зимний подъем распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Главный вопрос, как подчеркнул Колесников, заключается лишь в том, как это будет наслаиваться на другие инфекции, в том числе на грипп. По мнению специалиста, говорить о массовом иммунитете пока сложно.

«Если говорить по антительному иммунитету, эта прослойка по нашей стране в мегаполисах составляет примерно 20 процентов, а в целом по российской популяции он в районе 10 процентов», — поделился подробностями Колесников.

Вместе с тем ученый указал на необходимость соблюдения мер медицинского эпидемиологического дистанцирования, обязательность ношения масок, а также рекомендовал избегать компаний и закрытых помещений, которые надо обязательно проветривать. Кроме того, академик призвал ставить рециркуляторы в общественных пространствах.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Это шок: Когда наступит третья волна коронавируса, предсказал академик РАН
21:16 05-11-2020
Это шок: Когда наступит третья волна коронавируса, предсказал академик РАН
Отказаться от зарубежных поездок призвал россиян МИД из-за пандемии
21:00 05-11-2020
Отказаться от зарубежных поездок призвал россиян МИД из-за пандемии
Байден побеждает на выборах президента США
20:52 05-11-2020
Байден побеждает на выборах президента США
В отставку отправили главу регионального минздрава после инцидента со "скорыми"
20:28 05-11-2020
В отставку отправили главу регионального минздрава после инцидента со
Полный локдаун из-за коронавируса ввела Греция до конца ноября
19:58 05-11-2020
Полный локдаун из-за коронавируса ввела Греция до конца ноября
Обыски в офисе Навального проводят силовики
19:49 05-11-2020
Обыски в офисе Навального проводят силовики
На вторую волну коронавируса 11 млрд рублей получила Новосибирская область
19:36 05-11-2020
На вторую волну коронавируса 11 млрд рублей получила Новосибирская область
Жирных больше половины росссиян, заявил главный диетолог Минздрава 1
19:27 05-11-2020
Жирных больше половины росссиян, заявил главный диетолог Минздрава
Что такое промокод и в чем его экономия?
19:04 05-11-2020
Что такое промокод и в чем его экономия?
Изменения в ЕГЭ в 2021 году
19:02 05-11-2020
Изменения в ЕГЭ в 2021 году