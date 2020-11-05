Это шок: Когда наступит третья волна коронавируса, предсказал академик РАН

Коронавирус поселился на Земле надолго

Многие эксперты отмечают сходство пандемии COVID-19 с эпидемией испанского гриппа в 1918-1921 годах. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал академик РАН Сергей Колесников.

По словам ученого, приблизительно такая же динамика и цикл наблюдались и во времена распространения «испанки». Колесников предположил, что аналогичная история будет и с коронавирусной инфекцией нового типа.

«Это двух-трехлетний цикл, когда есть первая вспышка серьезная с большой смертностью, вторая — сезонная вспышка, а затем третья, которая будет осенью 2021 года, и будем надеяться, что она уже будет небольшая», — заявил в беседе с изданием академик.

Он также отметил, что в конце 2021 года будет обычный осенне-зимний подъем распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Главный вопрос, как подчеркнул Колесников, заключается лишь в том, как это будет наслаиваться на другие инфекции, в том числе на грипп. По мнению специалиста, говорить о массовом иммунитете пока сложно.

«Если говорить по антительному иммунитету, эта прослойка по нашей стране в мегаполисах составляет примерно 20 процентов, а в целом по российской популяции он в районе 10 процентов», — поделился подробностями Колесников.

Вместе с тем ученый указал на необходимость соблюдения мер медицинского эпидемиологического дистанцирования, обязательность ношения масок, а также рекомендовал избегать компаний и закрытых помещений, которые надо обязательно проветривать. Кроме того, академик призвал ставить рециркуляторы в общественных пространствах.