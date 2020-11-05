Наградить Хабиба звездой Героя России? Спортсмены и депутаты спорят

С предложением удостоить Нурмагомедова высокого звания выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Его коллеги напомнили, что боец победил в коммерческих боях.

Милонов выступил против присвоения звания Героя России Нурмагомедову

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против присвоения звания Героя России чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Он назвал Нурмагомедова отличным спортсменом, который обладает всеми заслуженными регалиями. Однако, по его мнению, неправильно награждать его званием Героя России за спортивные достижения. «С каких это? Он отличный парень. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал ему это звание», — добавил депутат.

4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он назвал спортсмена достойным примером для подражания подрастающего поколения.

После этого трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала данную инициативу. С ней согласились боец ММА Александр Шлеменко и бывший российский боксер Константин Цзю.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН выступила против присвоения спортсмену звания Героя России

«Его удостоено очень небольшое количество спортсменов. Их всего три: Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998). Насколько я знаю, потом было принято решение к спортсменам такое звание не применять, ведь есть другие, например, Герой Труда. Получить "Героя России" за спорт можно только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны», - отметила депутат.

Вместе с тем Журова напомнила, что бои UFC во многом проводятся для заработка.

«Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно. Он просто выиграл какое-то количество боев, а теперь представьте, сколько всего выигрывает другой спортсмен: чемпионаты мира, Олимпийские игры… Но ему ведь не дают звание. Хабиб – выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много», - сказала она.

Депутат также рассказала, какое звание больше всего подходит для Нурмагомедова.

«Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», - отметила Журова.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий, победив в 29 поединках из 29.