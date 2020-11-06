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Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"

10:13 06.11.2020 Фото: freeimages.com
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Ко Дню Матери, который будет отмечаться в России 24 ноября, мы объявляем традиционный проект, посвященный самому важному человеку на земле - маме! Ждем фото! Спешите!

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24 ноября мы будем отмечать День матери. Мы объявляем уже ставший традиционным фотомарафон на сайте курьер-среда.
Мы ждем от вас фотографию мамы, причем мама может быть современной (фото последних лет), а можете присылать маму молодую (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с самым близким человеком)! Фотографии могут быть разными – портреты, жанровые, неожиданные, селфи с мамой, мама в кругу детей/внуков/семьи. Главное – с вашей мамой!

Возможно, кто-то захочет вспомнить любимого человека, который уже покинул мир, присылайте тоже. Мама всегда в нашем сердце! И связь с ней не рвется ни на минуту, даже если она уже далеко – там за облаками.

24 ноября мы опубликуем фотомарафон на сайте kurer-sreda.ru, разместим в соцсетях групп сайта курьер-среда (контакт, одноклассники, инстаграм).

Это будет очень оригинальный подарок: подарите минуты радости самому себе и своим дорогим мамам.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя мамочка!». Подпишите имя мамы и по желанию – фамилию. На фото можете быть и вы вместе с мамой.

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а также соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 ноября 2020 года.

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Любимая мамочка Татьяна Алексеевна
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Мама Алёна с бусинкой Катюшей
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Наша мамочка Ирина Александровна
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Моя мамочка Антонина Анатольевна
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Моя мамочка Елена с внучей
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Наша любимая мамочка Светлана
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Моя мамуля
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Бабушка Татьяна с внучкой Никой
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Мама Рудис Елизавета
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Моя мамочка Тамара
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Татьяна Лютова
день матери моя мамочка фотомарафон
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