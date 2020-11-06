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Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни)

17:15 06.11.2020
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Работа сменная (2 через 2), обучение. Опыт работы не обязателен. Работа в хороших условиях — теплые боксы, обеспечение спецодеждой, комната отдыха для персонала. Своевременная выплата заработной платы.

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Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются
СОТРУДНИКИ (девушки, парни)
Работа сменная (2 через 2), обучение. Опыт работы не обязателен.
Работа в хороших условиях — теплые боксы, обеспечение спецодеждой, комната отдыха для персонала.
Своевременная выплата заработной платы.
г. Бердск, переулок Промышленный д.1, т.8-913-464-99-07
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 02 ноября 2020 17:08
Своевременно 12 000 в месяц.
Сейчас рабочий зарабатывает не менее 3000 в день, а если меньше, то там и нет никого или текучка кадров. А своевременная это само собой, а не условие.
Уж извольтесс.
Анон, 02 ноября 2020 17:37
Зарплата где?
Аноним, 02 ноября 2020 19:47
ежели платить хор.зарплату, то разорисся! Не бывает так, чтобы в нищем регионе рабочие зарабатывали, зарабатывают лишь обжуливанием клиента, или обманыванием государства.
не нравится? увальняйся! они другого лоха найдут..., 03 ноября 2020 11:37
" Аноним, 02 ноября 2020 19:47
ежели платить хор.зарплату, то разорисся! "

Не скажу как сейчас, а до коронабесия барыги так "обнищали", что меняли свои дорогие иномарки не раз в квартал(до 2014 года жирнее жили), а аж раз в пол года после 2014 года, что немыслимо для их самолюбия! А всё почему? Потому что на своих квалифицированных работяг они ещё в 2000 году положили болт, а куда сбегут работяги с подводной лодки? Вот мы, работяги Бердска, теперь за еду и коммунальные услуги и пашем, а барыги нас ещё оскорбляют, штрафуя на ровном месте и называя ленивыми.

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