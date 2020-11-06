Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни)

Работа сменная (2 через 2), обучение. Опыт работы не обязателен. Работа в хороших условиях — теплые боксы, обеспечение спецодеждой, комната отдыха для персонала. Своевременная выплата заработной платы.

Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются СОТРУДНИКИ (девушки, парни) Работа сменная (2 через 2), обучение. Опыт работы не обязателен. Работа в хороших условиях — теплые боксы, обеспечение спецодеждой, комната отдыха для персонала. Своевременная выплата заработной платы. г. Бердск, переулок Промышленный д.1, т.8-913-464-99-07 на правах рекламы

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