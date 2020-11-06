06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Работа

Можно ли работать 6 ноября в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»?

07:49 06.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Преображенской церкви в Москве.

% name% title
Православные в этот день отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Можно ли работать 6 ноября в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»?Какой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 6 ноября 2020 годаЕщё 387 новостей

Дата по старому стилю: 24 октября.
Православные в этот день отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется «Всех скорбящих Радость». На ней изображена Дева Мария в окружении людей, обуреваемых недугами и скорбями, а также ангелов, совершающих благодеяния.

Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Преображенской церкви в Москве. К слову, к тому времени образ уже был настолько ветхим, что его пришлось укреплять ветками кипарисового дерева. Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха Московского Иова. По преданию, взывая к Богородице об избавлении от болезни, Евфимия услышала голос, велевший ей идти в храм Преображения. После молебна над иконой женщина вылечилась. С того времени, согласно преданию, образ являл еще много чудесных исцелений.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец — отрада девиц», — говорили в народе.

Также было принято молиться в этот день иконе Скорбящей Божьей Матери, просить ее избавить от скорби и болезней. 6 ноября лучше посвятить время молитве, все тяжелые дела необходимо отложить, чтобы ничто не отвлекало от молебна.

Именины в этот день
Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр

Источник: calend.ru

Икона Божьей Матери «Всех скорбящих радость» именины история праздник Светец Скорбящая Божья Мать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Помолитесь сегодня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

О чем нужно обязательно помолиться пред иконой Божьей Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2020 года
08:06 06-11-2020
О чем нужно обязательно помолиться пред иконой Божьей Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2020 года
Можно ли работать 6 ноября в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»?
07:49 06-11-2020
Можно ли работать 6 ноября в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»?
Какой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 6 ноября 2020 года
07:25 06-11-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 6 ноября 2020 года
БердскПогода на 6 ноября в Бердске: Будет снег?
06:00 06-11-2020
Погода на 6 ноября в Бердске: Будет снег?
2 главные молитвы Пресвятой Богородице перед иконой Всех Скорбящих Радость 6 ноября 2020 года
00:10 06-11-2020
2 главные молитвы Пресвятой Богородице перед иконой Всех Скорбящих Радость 6 ноября 2020 года
Гороскоп на пятницу 6 ноября для каждого знака зодиака: Тельцы будут пребывать в отличном настроении
23:25 05-11-2020
Гороскоп на пятницу 6 ноября для каждого знака зодиака: Тельцы будут пребывать в отличном настроении
БердскНа месте полка 21 был полк 103: Уникальный личный знак солдата нашел "искатель" в лесу Бердска
23:09 05-11-2020
На месте полка 21 был полк 103: Уникальный личный знак солдата нашел
Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах президента США
22:42 05-11-2020
Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах президента США
Что можно и что нельзя делать 6 ноября в день иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость»
22:34 05-11-2020
Что можно и что нельзя делать 6 ноября в день иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость»
Задушил и спрятал: Убитой нашли пропавшую без вести 10-летнюю Катю
22:17 05-11-2020
Задушил и спрятал: Убитой нашли пропавшую без вести 10-летнюю Катю