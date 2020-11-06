Можно ли работать 6 ноября в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»?

Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Преображенской церкви в Москве.

Православные в этот день отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери

Дата по старому стилю: 24 октября.

Православные в этот день отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется «Всех скорбящих Радость». На ней изображена Дева Мария в окружении людей, обуреваемых недугами и скорбями, а также ангелов, совершающих благодеяния.

Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Преображенской церкви в Москве. К слову, к тому времени образ уже был настолько ветхим, что его пришлось укреплять ветками кипарисового дерева. Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха Московского Иова. По преданию, взывая к Богородице об избавлении от болезни, Евфимия услышала голос, велевший ей идти в храм Преображения. После молебна над иконой женщина вылечилась. С того времени, согласно преданию, образ являл еще много чудесных исцелений.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец — отрада девиц», — говорили в народе.

Также было принято молиться в этот день иконе Скорбящей Божьей Матери, просить ее избавить от скорби и болезней. 6 ноября лучше посвятить время молитве, все тяжелые дела необходимо отложить, чтобы ничто не отвлекало от молебна.

Именины в этот день

Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр

Источник: calend.ru