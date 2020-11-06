6 ноября – День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: Все чудеса иконы и сильная молитва Заступнице

Согласно преданию, первое чудо от этой иконы произошло в 1688 году: благодаря молебну у образа Богоматери в храме Преображения на Ордынке излечилась от тяжелой болезни раба Божия Евфимия, родная сестра московского Патриарха Иоакима.

Московская икона «Всех скорбящих радость» Преображенского храма на Большой Ордынке изображает Богородицу с младенцем Иисусом, над ними парят ангелы

Уже в одном имени этой иконы заключено утешение. Мы обращаемся к Богородице, которая спешит на зов о помощи, поддерживая нас в испытаниях, утирая слезы плачущих и даря надежду

6 ноября – День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Среди чудотворных образов Царицы Небесной особенно близка сердцу православного человека икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Это неудивительно, ведь многие на протяжении жизни проходят через лишения и трудности, скорби и печали, болезни и немощи. Уже в одном имени этой иконы заключено утешение. Мы обращаемся к Богородице, которая спешит на зов о помощи, поддерживая нас в испытаниях, утирая слезы плачущих и даря надежду.

Икона «Всех скорбящих радость». Благодатная заступница

По обычаю Богоматерь изображают сообразно словам молитвы, обращенным к Ней. «Помощница обидимых, не надеющихся надеяние, убогих заступница, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление», — так мы именуем образ, воплощенный на иконах «Всех скорбящих Радость».

Поэтому Божия Матерь здесь показана в окружении бедствующих людей — раздетых, больных, голодных, а также ангелов, совершающих благодеяния от Ее имени. Сама Заступница пишется на иконе во весь рост, в царском одеянии и с венцом на голове. Над Ней в облаках восседает Спаситель, который в левой руке держит Евангелие, а правой благословляет. Известны разные иконографические виды образа.

Всех скорбящих радость - икона

Московская икона «Всех скорбящих радость» Преображенского храма на Большой Ордынке изображает Богородицу с младенцем Иисусом, над ними парят ангелы. Особенностью этой иконы является изображение ряда святых во главе с Сергием Радонежским, на лентах — тексты с молитвенными наименованиями благодатной помощи от Богоматери. Существует немало списков (копий) чудотворного образа, где Пречистая Дева изображается без Младенца. Особенно широко известна икона «Всех скорбящих Радость» с грошиками.

Согласно преданию, первое чудо от этой иконы произошло в 1688 году: благодаря молебну у образа Богоматери в храме Преображения на Ордынке излечилась от тяжелой болезни раба Божия Евфимия, родная сестра московского Патриарха Иоакима. Чудесное исцеление произошло 6 ноября, и в память об этом было установлено празднование в честь иконы «Всех скорбящих Радость», а храм получил наименование чудотворного образа. Вскоре он прославился на всю столицу под именем «Скорбященского». С тех пор, как свидетельствуют церковные книги, многие болящие и скорбящие, молитвенно обращаясь к Богородице, стали получать исцеление и избавление от бед: слепые прозревали, немые получали возможность говорить, а глухие — слышать, бездетные женщины рожали здоровых младенцев, страждущие избавлялись от невзгод.

Икона «Всех скорбящих Радость» полюбилась не только простым верующим, но и членам венценосных семей. В 1711 году, при переезде царской резиденции в Петербург, сестра Петра I великая княгиня Наталия Алексеевна увезла с собой копию Скорбященской иконы, которая стала одной из главных святынь новой столицы.

Позднее, по указанию императрицы Елизаветы Петровны, тоже глубоко почитавшей икону «Всех скорбящих Радость», в Петербурге воздвигли храм в честь дивного образа. Впоследствии Скорбященская икона Божией Матери была щедро и богато украшена императрицей Екатериной II, графиней Головкиной, графом Шереметевым и другими знатными особами. Сейчас этот чудотворный образ находится в Троицком храме Санкт-Петербурга, который в народе называют «Кулич и Пасха».

Чудо с грошиками

Летом 1888 года в городе на Неве прославился чудотворный список с иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками. Это случилось после пожара, вызванного ударом молнии, в часовне деревни Клочки вблизи Стеклянного завода на окраине Петербурга. После того как потушили пожар, с изумлением обнаружили, что икона «Всех скорбящих Радость» не только не сгорела, но потемневший от времени и копоти лик Богородицы просветлел и обновился. Стоявшая рядом кружка для пожертвований разбилась вдребезги, деньги рассыпались по полу, а к образу в разных местах прилепилось 12 медных монет.

Весть о преображении иконы разнеслась по всей столице, и толпы людей устремились к чудотворному образу с грошиками. Вскоре появился новый тип иконы «Всех скорбящих Радость», на которой краской стали писать грошики. Было также установлено еще одно празднование в честь этого образа — 5 августа, день его чудесного преображения.

Икона «Всех скорбящих Радость» с грошиками стала источником бесчисленных чудес, многие неизлечимые больные получили исцеление. Так, в 1890 году прихожане часовни стали свидетелями удивительного выздоровления отрока Николая Грачева, который страдал от припадков эпилепсии.

Как-то ночью больной увидел перед собой Пресвятую Богородицу со святителем Николаем Чудотворцем и услышал голос: «Поезжай в часовню, где упали монеты, и ты получишь исцеление, но заранее никому ничего не говори». Прибыв наутро в часовню, больной приложился к образу, и падучая болезнь оставила его навсегда.

Таким же поразительным образом вскоре исцелилась и Вера Белоногина, 26-летняя жена писаря с суконной фабрики Торнтона. Несчастная потеряла голос из-за горловой чахотки, перед которой были бессильны врачи. Женщине оставалось уповать лишь на молитвы и Божию помощь. Однажды во сне Вера ясно услышала таинственный голос, повелевший идти в часовню. Отслужив молебен святой иконе «Всех скорбящих Радость», она вернулась домой и громко сказала своему мужу: «Я совершенно здорова!»

На месте сгоревшей часовни был построен храм в честь прославленной иконы. После революции Скорбященский храм был взорван, но чудотворная икона сохранилась в семье прихожан. В годы Великой Отечественной войны святой образ поместили в Свято-Троицком храме. Великое множество людей, молясь перед этой иконой, получили от Божией Матери утешение в нечеловеческих испытаниях и скорбях, обрушившихся на ленинградцев в страшные годы блокады.

После того как в Санкт-Петербурге была возрождена Скорбященская часовня, ставшая подворьем Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря, чудотворный образ Богородицы «Всех скорбящих Радость» с грошиками вернулся на свое историческое место.



Источник: журнал «Православный паломник»

Молитва перед иконой Богородицы «Всех скорбящих радость»

«Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево! К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих; на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, Свете Незаходимый! Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Источник: pravmir.ru