2 главные молитвы Пресвятой Богородице перед иконой Всех Скорбящих Радость 6 ноября 2020 года

Молитвы Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой "Всех скорбящих Радость"

Молитвы Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой "Всех скорбящих Радость"

Молитва первая

Надеждо ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати преблагословеннаго Бога, преблагословенная и пренепорочная Дево! К Тебе единой прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения Матерне упокоенных и по всякому прошению благоизобильствующих: на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, свете незаходимый! Просвети и исправи мя: веси всякую мою скорбь, веси всякую беду: не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго: вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева матере моея, Тебе оставлен есмь: не остави мене, не отступи от мене ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О, Пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога, Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорбей и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие, Симеоном предреченное, сердце Твое пройде: темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица. Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити: сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе, яко Царице и Владычице: сльши дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, усльши моление наше и избави нас от обстоящих бед и скорбей: Ты бо Радосте всех верных, яко мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению. Приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всяка навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: pravicon.com