Классные поздравления с Всемирным днем мужчин 7 ноября 2020 года

Учредителем праздника впервые стал Михаил Сергеевич Горбачев, впоследствии инициативу поддержали и многие другие страны. С тех пор общественность всего мира празднует Всемирный день мужчин.

Быть настоящим мужчиной – значит быть сильным, смелым, храбрым, отважным

День силы и мужественности – Всемирный праздник мужчин. Мужчин по праву называют представителями сильной половины человечества. Быть настоящим мужчиной – значит быть сильным, смелым, храбрым, отважным. Каждому мальчишке хотя бы раз в детстве говорят: «не плач, ты же мужчина». Все торжества проходят в первую ноябрьскую субботу. Учредителем праздника впервые стал Михаил Сергеевич Горбачев, впоследствии инициативу поддержали и многие другие страны. С тех пор общественность всего мира празднует Всемирный день мужчин. Ежегодно в Гамбурге проходит церемония торжественного вручения премии. Лауреатами становятся мужчины подвиги и поступки, которых заслуживают наград. В честь мужчин в этот день звучат поздравительные речи из всех СМИ. Нет никаких сомнений, что главным подарком для любого мужчины в этот день является женское внимание. Прекрасная половина человечества в этот день готовит поздравления, пожелания, подарки. Неотъемлемым атрибутом является праздничный стол, каждая хозяйка знает, чем побаловать своего, любимого мужчину.

Всем мужчинам: храбрым, сильным,

Деловым, красивым, стильным,



Искренним, надежным, вернымИ во всех делах примерным —В этот день, без исключенья,Посвящаем поздравленья.Быть любимцами удачиПожелаем вам в придачу,Бодрость духа не терятьИ во всем преуспевать!

Сегодня праздник отмечает

Наш драгоценный сильный пол,

Мужчины любят спорт, охоту,

Рыбалку, женщин и футбол.

Желаем им, чтобы все это

Доступно было им всегда,

Пусть будут силы и достаток,

Пусть не болеют никогда!

Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!

Сильный, смелый и могучий,

Просто добрый — без причин,

Будь во всем ты самым лучшим —

Со Всемирным днем мужчин!

Благоденствия желаю,

Счастья, мира и побед,

Пусть дела все процветают,



Чтоб удачей был согрет!

Поздравляю с Днем мужчин!

Очень много есть причин

За характер уважать

Да тебя мне обожать.

Разве лучше есть мужчина?

А ты резкий, как пружина,

Взглядом ты меня смущаешь,



Окрыляешь, зажигаешь...Крепости, здоровья, силы!Радоваться, жить красивоУ тебя есть все мотивы.

Дорогие наши мужчины,

Поздравляем вас с днем мужчин!

Вы единственны, незаменимы,

Был бы скушен без вас этот мир!

Потому пусть вас близкие ценят,

Окружают заботой и лаской,

Ведь вас им никто не заменит,

Без вас жизнь потеряет все краски!

Пускай всегда у вас все идет гладко,

Пусть для грусти не будет причины,

Вам желаем большого достатка,

И всего, о чем грезят мужчины!

Поздравляю с Днём мужчин!

Счастье пусть приходит с ним,

Сердце радостно поёт,

И убавится хлопот.

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом бродит,

Мир и лад живут в душе,

И успехи — в багаже!

Поздравляем мы сегодня

Настоящих всех мужчин,

Ваш, мужчины, нынче праздник

Пожелать мы вам хотим,

Чтоб опорой крепкой были

В жизни женщин дорогих,

Чтобы мужество и силу

Сохраняли вы для них,



Слово вы всегда держите,Будьте смелыми всегдаИ чтобы горести и бедыНе встречались никогда!

С днем мужчин вас, сильный пол!

Счастье каждый чтоб нашел

И удачливее стал,

Жизнь любить не перестал.



Новых встреч, побед, идейИ хороших новостей.

Пусть будет легкой жизнь всегда,

Не знать, что значит пораженье,

Рука пускай будет тверда,

И правильных всегда решений.

Быть победителем в судьбе,

Для счастья — множества причин,



Удачи, мудрости тебе.И поздравляю с Днем мужчин!

Без мужчин как жить на белом свете:

Ни туда без них и ни сюда.

Говорят, мужчины — те же дети,

И они же — крепкая стена!

С Днем мужчин сегодня поздравляем,

Наше крепкое и сильное плечо.



Вам добра и радости желаем,Чтобы было сердцу горячо.

От любви, везения, удачи

Полыхает сердце пусть теплом.

Мы — ваш тыл, а как еще иначе?

И для вас в избу с огнем войдем!

Источник: pozdravok.ru