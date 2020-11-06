Классные поздравления с Всемирным днем мужчин 7 ноября 2020 года

День силы и мужественности – Всемирный праздник мужчин. Мужчин по праву называют представителями сильной половины человечества. Быть настоящим мужчиной – значит быть сильным, смелым, храбрым, отважным. Каждому мальчишке хотя бы раз в детстве говорят: «не плач, ты же мужчина». Все торжества проходят в первую ноябрьскую субботу. Учредителем праздника впервые стал Михаил Сергеевич Горбачев, впоследствии инициативу поддержали и многие другие страны. С тех пор общественность всего мира празднует Всемирный день мужчин. Ежегодно в Гамбурге проходит церемония торжественного вручения премии. Лауреатами становятся мужчины подвиги и поступки, которых заслуживают наград. В честь мужчин в этот день звучат поздравительные речи из всех СМИ. Нет никаких сомнений, что главным подарком для любого мужчины в этот день является женское внимание. Прекрасная половина человечества в этот день готовит поздравления, пожелания, подарки. Неотъемлемым атрибутом является праздничный стол, каждая хозяйка знает, чем побаловать своего, любимого мужчину.
Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всем преуспевать!
Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку, женщин и футбол.
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!
Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!
Сильный, смелый и могучий,
Просто добрый — без причин,
Будь во всем ты самым лучшим —
Со Всемирным днем мужчин!
Благоденствия желаю,
Счастья, мира и побед,
Пусть дела все процветают,
Поздравляю с Днем мужчин!
Очень много есть причин
За характер уважать
Да тебя мне обожать.
Разве лучше есть мужчина?
А ты резкий, как пружина,
Взглядом ты меня смущаешь,
Крепости, здоровья, силы!
Радоваться, жить красиво
У тебя есть все мотивы.
Дорогие наши мужчины,
Поздравляем вас с днем мужчин!
Вы единственны, незаменимы,
Был бы скушен без вас этот мир!
Потому пусть вас близкие ценят,
Окружают заботой и лаской,
Ведь вас им никто не заменит,
Без вас жизнь потеряет все краски!
Пускай всегда у вас все идет гладко,
Пусть для грусти не будет причины,
Вам желаем большого достатка,
И всего, о чем грезят мужчины!
Поздравляю с Днём мужчин!
Счастье пусть приходит с ним,
Сердце радостно поёт,
И убавится хлопот.
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом бродит,
Мир и лад живут в душе,
И успехи — в багаже!
Поздравляем мы сегодня
Настоящих всех мужчин,
Ваш, мужчины, нынче праздник
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб опорой крепкой были
В жизни женщин дорогих,
Чтобы мужество и силу
Сохраняли вы для них,
Будьте смелыми всегда
И чтобы горести и беды
Не встречались никогда!
С днем мужчин вас, сильный пол!
Счастье каждый чтоб нашел
И удачливее стал,
Жизнь любить не перестал.
И хороших новостей.
Пусть будет легкой жизнь всегда,
Не знать, что значит пораженье,
Рука пускай будет тверда,
И правильных всегда решений.
Быть победителем в судьбе,
Для счастья — множества причин,
И поздравляю с Днем мужчин!
Без мужчин как жить на белом свете:
Ни туда без них и ни сюда.
Говорят, мужчины — те же дети,
И они же — крепкая стена!
С Днем мужчин сегодня поздравляем,
Наше крепкое и сильное плечо.
Чтобы было сердцу горячо.
От любви, везения, удачи
Полыхает сердце пусть теплом.
Мы — ваш тыл, а как еще иначе?
И для вас в избу с огнем войдем!
Источник: pozdravok.ru