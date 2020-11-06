Красивые поздравления с Всемирным днем мужчин 7 ноября 2020 года в прозе

Всё мужское население планеты - мальчики, парни, дяди и племянники, братья и внуки, папы и дедушки получают заслуженные комплименты от родных, друзей и, конечно, прекрасных представительниц человечества 7 ноября.

С днем мужчин

Со всемирным днём мужчин поздравляю тебя от всего сердца! Я желаю тебе большого счастья. Легкого, не обременительного, радостного успеха, который бы сопутствовал всем твоим делам. Желаю добиться всего, к чему стремиться твоя душа. Пусть исполняться все надежды и желания.

Хочу пожелать тебе высокого полета, мой дорогой мужчина! Сегодня, в день мужчин, я признаюсь тебе в своих искренних и сокровенных чувствах, мой орел. Ты для меня значишь очень много, и я хочу тебе пожелать лишь добра. Пусть все твои тайные желания, наконец, свершатся, и ты почувствуешь себя по-настоящему счастливым человеком.

Любимый, ты такой сильный, волевой, целеустремленный, мой самый лучший парень в мире! С днем мужчин тебя, котик! Счастья тебе, сокровище мое! Ты моя гордость, радость, мой герой, король моего сердца. Я очень хочу, чтоб мы каждое твое день рождение проводили вместе! Я желаю тебе света, добра, мира в душе.

Любимый, родной мой человек, желаю тебе великих побед, достойных поступков, надежных друзей, ровной дороги и безоблачного неба над головой. Я же подарю тебе уют и нежность, укрою от непогод и печалей, развею сомнения и тревоги, буду верно идти с тобой по жизни, радуясь и грустя, смеясь и плача вместе с тобой.

Поздравление любимому мужчине в прозе

Мой дорогой, со всемирным днем мужчин поздравляю тебя! Без тебя я не мыслю своего существования. Лишь ты смысл всей мое жизни, ты мое счастье. Сокровище мое, я очень сильно тебя люблю. В твой праздник я подарю тебе все свое сердце, душу, всю свою ласку и нежность, всю любовь, верность и заботу. Я сделаю тебя самым счастливым.

Поздравляю тебя с Всемирным днем мужчин, мой любимый человек. Хочу, чтобы ясное ноябрьское солнышко освещало твою светлую голову, и ничто не предвещало бури. Еще пожелаю тебе, чтобы ты оставался всегда самим собой, ведь ты самый лучший человек во всем мире, по крайней мере, для меня. Будь счастлив!

Поздравляю с удивительным и неповторимым праздником! Всегда бери от жизни то, что можно и дано. Ведь жизнь, заново не переживёшь. Люби всегда и будешь любимым. Пусть этот светлый и высокий день, принесёт тебе только радость, успех и здоровье.

Уважаемый мужчина, мы бы хотели поздравить тебя с этим замечательным праздником - всемирным днем мужчин! Ты умеешь сочетать в себе талант, эрудицию и мужественность с неизменной силой духа и стойкостью. Желаем тебе пройти по этой жизни невредимым, с неизменным энтузиазмом, верой и надеждой!

Мне импонирует в тебе целая палитра хороших качеств и ярко выраженный мужской магнетизм, твоя уверенность в себе и в завтрашнем дне! Оптимистичный взгляд на жизненные ситуации и позитивная оценка реальных событий. Ценю твое общество и возможность провести время рядом с моим любимым и светлым человеком!

Мужчины, спасибо, что Вы есть

Любимые мужчины! Поздравляю вас с Всемирным днем мужчин! Желаем вам крепкого здоровья, хорошего самочувствия, неиссякаемой энергии и любви! Мужчины, спасибо, что Вы есть!

Поздравляю со всемирным днем мужчин, представителей сильного пола! Желаю, чтобы работа доставляла вам только радость, чтоб все что бы в не делали, у вас получалось. Чтобы сбылись все ваши желания и воплотились фантазии. Огромного вам счастья, дорогие мужчины, богатства, успеха, здоровья, веры и силы.

Прикольные голосовые поздравления с днем мужчин

Сегодня я с огромной радостью спешу поздравить замечательного человека со Всемирным днем мужчин! Ты настоящий мужчина, просто идеал: красивый, умный, чуткий, добрый…Самый-самый! Я рада, что мы вместе, и желаю тебе только счастья, но еще и здоровья и финансового благополучия!

Нашим любимым мужчинам посвящается… Любимые наши, дорогие мужчины! Хотим поздравить вас с этим великолепным праздником, воистину вашим днем. Пусть этот день приносит вам только радость и гордость за все мужское население земли. Гуляйте, мужики, и не думайте ни о чем!

Со всемирным днем мужчин поздравляю прекрасного парня! Пусть этот день будет наполнен заботой, нежностью, вниманием близких и друзей. Пусть жизнь посылает приятные подарки, небо благословит тебя радостью, пусть все проблемы решатся.

Пусть твоя мужская сила в годами лишь приумножается, пусть всё то, что делает наш мир классным, всегда будет в твоей жизни. Будь всегда «воином» по жизни: смелым, храбрым, отважным и сильным. В такой прекрасный праздник – День мужчин я поздравляю и желаю быть благодушным, мудрым, смелым. И как сказал один философ: «Сильнее всех – владеющий собою», и по этому поводу желаю всегда совладать с собою и соответственно быть самым сильным.

Милый, поздравляю с днем мужчин! Я хочу сказать «спасибо» твоим родителям, что они подарили этому миру такого очаровательного человека! Ты самый лучший мужчина на свете! Я желаю тебе всех благ, исполнения задуманного и зеленый свет везде! Будь таким же достойным, порядочным и надежным мужчиной всегда!

Со всемирным днем мужчин! Хочу сказать, что ты, любимый, можешь быть таким разным: добрый, страстный, сильный, смелый, воинственный, умный, красивый, лучезарный, надежный, верный, общительный, решительный, дружелюбный, трудолюбивый, серьезный, откровенный, щедрый, быстрый, целеустремленный — но каким бы ты не был, я всегда люблю тебя!

Поздравления мужчине своими словами

Мужчина! Как много в этом слове храбрости, уверенности, силы, любви. Разреши, мой ненаглядный, в этот праздник поцеловать тебя страстно и погладить, как котёнка, за шерстью. Пусть сегодня в твой дом постучит везенье, а прекрасная волшебная фея подарит сладкий сон о страстной любви. Будь терпелив, уверен в себе, могуч, как барс. Я желаю тебе в этот день много сильных, жгучих поцелуев (а это зависит от меня), и я обещаю всё исполнить по твоему желанию. С праздником, мой дорогой!

Дорогой мой, любимый и единственный человек! Поздравляю тебя с всемирным днём мужчин! Не перестаю благодарить бога, за то, что он послал с небес мне такого замечательного человека. Ты мой самый мужественный и родной муж, верный друг и идеальный любовник! Никогда не перестану восхищаться твоим трогательным вниманием, прекрасной заботой и бесконечной поддержкой в жизни! Желаю крепкого здоровья, сказочного счастья, удачи во всех твоих делах и пусть твоя жизненная дорога проходит по прекрасной аллее роз! Я люблю тебя».

Сегодня бокал игристого шампанского я хочу поднять за тебя, мой любимый мужчина! Ведь сегодня твой праздник – всемирный день мужиков! Тебе сегодня позволено всё и даже больше. Шутить, резвиться, будто на мальчишнике перед женитьбой. Будь шалунишкой, как в детстве, беззаботным пацаном! Я желаю тебе столько счастья, сколько в океане воды, столько добра, сколько на небе звёзд, столько здоровья, сколько в мире цветов. Я тебя поздравляю и люблю. Пусть сегодня осуществляются все твои мечты в рамках приличия.

Мужчина - как много заложено в этом слове! Настоящего мужчину найти очень сложно, но мне повезло, ведь мне повезло встретить в своей жизни такого человека как ты, который стал для меня всем! Я хочу в этот прекрасный день поздравить тебе с праздником - с всемирным днем мужчин! Желаю тебе всегда оставаться счастливым, любимым и довольным своей семейной жизнью, в чем я, конечно же, постараюсь всеми силами тебе помочь! Также хочу пожелать тебе огромного здоровья, удачи и успехов в творческой и рабочей деятельности. Пусть все, о чем ты мечтаешь непременно сбудется и ты будешь чувствовать себя еще счастливее, чем сейчас! Еще раз поздравляю тебя, я очень люблю тебя, мой самый дорогой мужчина!

Дорогие наши папы, мужья, сыновья, братья, дяди, племянники, коллеги, начальники, кумовья, свекры и тести, от всей души поздравляем вас, дорогие, с Международным днем мужчин! Всего вам самого хорошего, чтобы в семьях царило тепло и взаимопонимание, чтоб вас всегда ценили и любили. Успехов, достатка, добра и процветания во всем!

Поздравляю с Международным днем мужчин! Пусть мужской героизм, отвага и честь пригодятся тебе только для ярких романтических подвигов, а крепкое мужское здоровье станет верным спутником на всю жизнь.

Пусть в этот день и всегда ваше тело изнывает от нежности, от неги и любви. Пусть руки и губы близкой и любимой женщины радуют как можно чаще. Желаю, чтобы яркий свет в глазах не гас, а разгорался как можно ярче и интенсивнее. Пусть счастье прикоснется к каждой клеточке, пусть радость заряжает жизненной энергией. Желаю, чтобы здоровье не хромало, а богатство устойчиво стояло на ногах. С Днём мужчин вас!

Источник: vseh-pozdravim.ru