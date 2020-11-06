Какой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 6 ноября 2020 года

Считалось, что 6 ноября нельзя небрежно обращаться с посудой и хрупкими вещами, типа зеркала. Если разбить что-то – то это к несчастью.

Если разбить что-то – то это к несчастью

6 ноября в народе отмечали День иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», а еще этот день называли Афанасьевым. Считалось, что 6 ноября нельзя небрежно обращаться с посудой и хрупкими вещами, типа зеркала. Если разбить что-то – то это к несчастью.

Строго нельзя ругаться, сквернословить, держать обиду, злиться и совершать плохие поступки. А еще не стоит брать угощение от представителей противоположного пола, если они вам не по нраву. Существует поверье, что таким образом вас могут приворожить.

Источник: izvmor.ru