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Какой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 6 ноября 2020 года

07:25 06.11.2020 Фото: pxhere.com
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Считалось, что 6 ноября нельзя небрежно обращаться с посудой и хрупкими вещами, типа зеркала. Если разбить что-то – то это к несчастью.

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Если разбить что-то – то это к несчастью
Сюжет: Православные обряды
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Можно ли работать 6 ноября в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»?Какой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 6 ноября 2020 годаЕщё 387 новостей

6 ноября в народе отмечали День иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», а еще этот день называли Афанасьевым. Считалось, что 6 ноября нельзя небрежно обращаться с посудой и хрупкими вещами, типа зеркала. Если разбить что-то – то это к несчастью.

Строго нельзя ругаться, сквернословить, держать обиду, злиться и совершать плохие поступки. А еще не стоит брать угощение от представителей противоположного пола, если они вам не по нраву. Существует поверье, что таким образом вас могут приворожить.

Источник: izvmor.ru

День иконы Божьей Матери День иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» запреты дня икона приметы
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