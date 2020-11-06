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Общество / Стиль жизни

Навальный предложил взять Моргенштерна на перевоспитание

10:53 06.11.2020 Фото: wikimedia.org
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В рамках нового интервью, которое длится два с половиной часа, Моргенштерн назвал президента России Владимира Путина «красавчиком».

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Попрыгаем вместе на «стене смерти», — написал Алексей Навальный в комментариях к посту Моргенштерна в Инстаграме

Известный оппозиционер Алексей Навальный сделал неожиданное предложение уфимскому реперу Алишеру Моргенштерну.

Произошло это после интервью Юрию Дудю, которое вышло на YouTube-канале последнего во вторник поздно вечером.

В рамках интервью, которое длится два с половиной часа, Моргенштерн назвал президента России Владимира Путина «красавчиком».

«Посмотрел твое интервью, Алишер, и понял, что надо брать тебя в ФБК на перевоспитание. Бары, какие-то рестораны… Дадим тебе квадрокоптер и через месяц будешь снова ок. Попрыгаем вместе на «стене смерти», — написал Алексей Навальный в комментариях к посту Моргенштерна в Инстаграме.

Алишер Моргенштерн пока никак не отреагировал на комментарий.

Источник: news102.ru

интервью оппозиционер предложение рэпер Алексей Навальный Моргенштерн Юрий Дудь YouTube Instagram
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