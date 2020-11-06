Очень важно, чтобы гроб идеально подходил покойному. Если же гроб будет маленький или узкий, и тело будет плохо в него вмещаться, то скоро данный гроб найдет родственную душу, которая бы могла в него поместиться.

Как не навлечь беду на похоронах, обязан знать каждый человек

Как не навлечь беду на похоронах, обязан знать каждый человек. Ведь, к сожалению, с такой неприятной ситуацией, как похороны, сталкивается каждый из нас. Именно поэтому очень важно знать, как правильно себя нужно вести в сложившейся ситуации, и чего категорически не стоит делать.

Зная все эти нюансы и придерживаясь определенных правил, можно избежать многих проблем, которые свалятся на человека, не соблюдающего религиозные традиции.

Что ни в коем случае нельзя делать на похоронах

Исходя из православных традиции и примет, существует семь правил, которые ни в коем случае не стоит нарушать. Ведь все это может привести к очень серьезным последствиям.

Правила, которые нельзя нарушать на похоронах

Существует поверье о том, что гроб с покойным нельзя нести на руках. Однако это не совсем так. Этого нельзя делать только кровным родственникам, так как родная кровь притягивается, и в таком случае эти люди тоже могут умереть.

Очень важно, возвращаясь с кладбища, не оборачиваться назад, ведь это может навлечь много серьезных неприятностей.

Беременным женщинам, так же как и детям, не стоит ходить на похороны, а тем более на кладбище, так как у них из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Данное правило скорее касается сельского населения, так как связано с похоронной процессией, которая в городах уже не практикуется. Так, исходя из этого правила, когда мимо двора проносят гроб с покойным, важно, чтобы в доме никто не спал. Иначе покойный может вскоре забрать спящего с собой.

Женщинам, которые потеряли мужа, религиозные приметы не советуют носить обручальное кольцо, так как это может навлечь на женщину беду.

Пока покойного не вынесут из дома, убирать в нем категорически запрещено. Более того, это касается даже того, что упало случайно на пол или рассыпалось, ведь это может быть чревато определенными последствиями.



Важно помнить, что брать что-либо с кладбища домой нельзя. Именно это может стать причиной многих несчастий, которые произойдут в будущем с человеком, принесшим в дом какую-либо вещь с кладбища.

Что нельзя делать на похоронах, чтобы не привлечь к себе беду

Одним из самых важных ритуалов, связанных с похоронами, является процедура омовения. Для того чтобы ее провести, нужно знать все нюансы, ведь сделав хоть одну ошибку, можно за нее поплатиться. Так, очень важно, чтобы омовение проводили люди, не являющиеся кровными родственниками. При этом лучшим вариантом в данном случае будут одинокие женщины или вдовы.

Для того чтобы не лишиться на всю жизнь сна, стоит помнить о том, что нельзя ночевать в одной комнате с покойником. Также этого не стоит делать и домашним животным, ведь они своим рычанием или лаем могут испугать душу усопшего.

Для многих это может показаться бредовым, но даже выбору гроба тоже стоит уделить огромное внимание. Очень важно, чтобы гроб идеально подходил покойному. Если же гроб будет маленький или узкий, и тело будет плохо в него вмещаться, то скоро данный гроб найдет родственную душу, которая бы могла в него поместиться.

Ну и, конечно же, для того, чтобы не притянуть в дом беду, нужно обязательно все вещи, используемые в подготовке к похоронам, то есть полотенце, мыло, расческа и т. д., положить в гроб. Точно так же стоит поступить и с отгоревшими свечами.

Источник: rsute.ru