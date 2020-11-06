Отбуксировал 36-тонный самолёт на 25 метров стронгмен Эльбрус Нигматуллин

"Свершилось это событие, Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд", — сказал Грищенко журналистам.

Нигматуллин заявил, что доволен результатом, хотя на тренировках не мог сдвинуть такой самолет. "Я сдвигал самолеты гораздо полегче и другой модификации, и сегодня, конечно, были определенные сомнения, на старте промелькнула мысль, неужели повторится тот самый первый сценарий, когда два месяца назад с такой же моделью сделал безуспешные попытки. И я делаю вывод, что сумел набрать форму, я доволен собой. И хотел сказать, что рекорд посвящаю скончавшемуся градоначальнику Уфы Ульфату Мустафину, и так совпало, что сегодня аэропорт Уфы принял двухмиллионного пассажира, такая круглая дата и в один день", — сказал силач.