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Отбуксировал 36-тонный самолёт на 25 метров стронгмен Эльбрус Нигматуллин

09:00 06.11.2020 Фото: pixabay
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Мастер спорта по пауэрлифтингу сдвинул Boeing.

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"Свершилось это событие, Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд"
Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд, сдвинув 36-тонный самолет в уфимском международном аэропорту.
Сначала силач провел спортивную тренировку и рассказал журналистам, что съел на завтрак небольшой кусок мяса. Потом он прикрепил себя тросами к самолету и отбуксировал его. Рекорд фиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. В сертификате, который он вручил Нигматуллину, говорится, что спортсмен установил рекорд России по truck-pull plane, отбуксировав самолет Boeing 737-500 весом 36 тонн на 25 метров за 44,58 секунды.
"Свершилось это событие, Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд", — сказал Грищенко журналистам.
 Нигматуллин заявил, что доволен результатом, хотя на тренировках не мог сдвинуть такой самолет. "Я сдвигал самолеты гораздо полегче и другой модификации, и сегодня, конечно, были определенные сомнения, на старте промелькнула мысль, неужели повторится тот самый первый сценарий, когда два месяца назад с такой же моделью сделал безуспешные попытки. И я делаю вывод, что сумел набрать форму, я доволен собой. И хотел сказать, что рекорд посвящаю скончавшемуся градоначальнику Уфы Ульфату Мустафину, и так совпало, что сегодня аэропорт Уфы принял двухмиллионного пассажира, такая круглая дата и в один день", — сказал силач.
В международном аэропорту Уфы поздравили Нигматуллина с рекордом.
боинг сила Спорт
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