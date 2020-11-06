Нашли капсулу времени с российского ледокола "50 лет Победы" серферы Ирландии

Ирландские серферы нашли капсулу времени с российского ледокола "50 лет Победы" Капсулу времени с российского атомного ледокола "50 лет Победы", исследовавшего Северный полюс в начале 90-х годов, обнаружили в Ирландии, сообщает газета Irish Post

Находка была сделана серферами Софи Керран и Конором Маклори на одном из пляжей в графстве Донегол.

"Сначала мы не решались поднять ее, так как мы думали, что это может быть бомба", — рассказала изданию девушка. Изучая металлическую капсулу, молодые люди заметили на поверхности гравировку на русском языке. Они отправили фотографию своему другу из России, который сказал, что там написано "Капсула времени".

Капсулу удалось вскрыть. Внутри находилось множество фотографий, письма, меню и путевые дневники экипажа российского атомного ледокола "50 лет Победы". Многие письма были написаны на русском языке, но в одном из писем на английском были контактные данные женщины по имени Света.

Ирландские серферы нашли капсулу времени с российского ледокола "50 лет Победы"

"Она (Света. — Прим. ред.) оставила свои контактные данные, и оказалось, что она на самом деле является блогером в инстаграме, я пыталась с ней там связаться, но она не увидела сообщения. Потом я позвонила ей, и она ответила, но она не очень хорошо меня понимала", — сказала Софи. Однако когда женщина поняла, почему ей звонили, она была "шокирована" тем, как быстро эту капсулу нашли, добавила девушка.

Как рассказала женщина, хотя в капсуле и находились вещи, связанные с экспедицией, которая проводилась почти 30 лет назад, команда поместила ее в глыбу льда на Северном полюсе только в 2018 году.

Тот факт, что лед растаял и капсула проделала расстояние в четыре тысячи километров с Северного полюса до западного побережья Ирландии за такой короткий промежуток времени, вызывает серьезные опасения по поводу климатических изменений, отметила Софи. "Команда думала, что капсулу найдут только через 30 или 50 лет, они думали, что таяние льда займет больше времени", — добавила она.

Софи и Конор связались в Саймоном Донохью Носеком, профессором из Чикаго, который говорит на ирландском, английском и русском. Он согласился помочь им с переводом писем и документов, найденных в капсуле. Россиянка, в свою очередь, сообщила, что планирует приехать в Ирландию на тот пляж, где нашли капсулу, и встретиться в серферами.