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«Багаж обвинений»: подал в отставку глава Косово Хашим Тачи

09:45 06.11.2020 Фото: EPA-EFE/STRINGER
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Президент уходит с поста из-за обвинений в убийствах и пытках.

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Летом Специальная прокуратура по Косову указала, что подозревает Тачи и Весели в совершении военных преступлений.

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи из-за обвинений в совершении военных преступлений, подтвержденных Специальным судом по Косову в Гааге, подал в отставку. Об этом сообщила в четверг сербская телерадиокомпания РТС.

По ее информации, Тачи сообщил о своей отставке на пресс-конференции в Приштине, отметив, что Специальный суд по Косову в Гааге подтвердил предъявленные ему обвинения. После своего заявления он, как сообщает РТС, сдался сотрудникам Миссии ЕС в области верховенства закона.

В четверг Специальный суд по Косову также подтвердил обвинения, предъявленные бывшему спикеру парламента непризнанного Косова Кадри Весели, в совершении военных преступлений.

Летом Специальная прокуратура по Косову указала, что подозревает Тачи и Весели в совершении военных преступлений. По данным спецпрокуратуры, соответствующий обвинительный акт направлен в Специальный суд по Косову 24 апреля. В нем говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. В числе прочего им вменяют в вину убийства, похищения людей, преследования и пытки. Утверждается, что экс-боевики так называемой Освободительной армии Косова Тачи и Весели несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, включая политических противников.

 Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.
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